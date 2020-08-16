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كُتّاب وآراء
إيطاليا تغلق النوادي الليلية وتفرض الكمامة جزئيا
أعلنت إيطاليا، الأحد، إغلاق النوادي الليلية، وفرضت وضع الكمامة مساء في الأماكن العامة للحد من تجدد انتشار فيروس "كورونا المستجد".
ووقع وزير الصحة، روبرتو سبيرانزا، مرسوما، سيدخل الاثنين حيز التنفيذ، ويأمر بوضع الكمامة بين الساعة 18,00 والساعة 6,00 في الأماكن العامة التي تشهد "تجمعات".
كذلك ينص المرسوم على إغلاق النوادي الليلية بفضاءيها الداخلي والخارجي.
وفي الوقت الذي يبدو أن "كوفيد- 19" عاود التفشي في دول أوروبية عدة، تسعى إيطاليا التي لا تزال في منأى نسبيا، على طريقتها، إلى احتواء هذه الظاهرة مع نهاية الأسبوع الذي يحتفل فيه بعيد انتقال العذراء.
وتخشى الحكومة أن يؤدي السهر ليلا إلى تفشي الوباء مجددا على نطاق واسع.
وحصل اختبار قوة بين الحكومة والمناطق حول مسألة الملاهي الليلية الشائكة التي تكون غالبا مكتظة خلال هذه الفترة.
وظهرت انقسامات بين المناطق، وأمرت كالابريا بإغلاق كل المراقص خلافا لسردينيا. فيما قررت منطقتا فينيتو وإيميليا-رومانيا تشديد المراقبة. أما توسكانا فطلبت تطبيق قواعد مماثلة للجميع.
ولم يسمح للملاهي الليلية المغلقة بفتح أبوابها، مما أثار استياء القطاع، الذي يوظف 50 ألف شخص في ثلاثة آلاف ملهى، وفقا لنقابة المسؤولين عن إدارة علب الليل.
وإيطاليا هي أول بلد أوروبي ضربه الوباء، وسجلت 254 ألف إصابة وأكثر من 35 ألف وفاة.