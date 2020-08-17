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كُتّاب وآراء
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55 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
الاثنين 17 غشت 2020 - 10:50
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 4892 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا ذكر، أيضا، أنه تم تسجيل 55 حالة وفاة جديدة بكورونا.
وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 15740 حالة، فيما ارتفع إجمالي المصابين إلى 927745 شخصا.
وسجلت السلطات الصحية 3133 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 736101 شخصا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - توتو مول البشكليط الاثنين 17 غشت 2020 - 11:12
الأخصائيين في الإنتقادات، بلاااا ما تفرعو لينا راسنا.
راه روسيا مازال ما بدأت تلقيح شعبها
التلقيح في طور الإنتاج
و تلقيح الشعب أوئل الشهر القادم
إذن ما تفرعوش لينا راسنا بتعليقاتكم المشؤومة
راه روسيا مازال ما بدأت تلقيح شعبها
التلقيح في طور الإنتاج
و تلقيح الشعب أوئل الشهر القادم
إذن ما تفرعوش لينا راسنا بتعليقاتكم المشؤومة
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