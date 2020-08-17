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الرئيسية | خارج الحدود | إيطاليا تسعى إلى ضمان الدخول المدرسي في شتنبر

إيطاليا تسعى إلى ضمان الدخول المدرسي في شتنبر

إيطاليا تسعى إلى ضمان الدخول المدرسي في شتنبر
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 17 غشت 2020 - 14:40

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا أن بلاده، التي تحاول احتواء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ستقدم "التضحيات اللازمة" لتأمين إعادة فتح المدارس في منتصف شتنبر المقبل، معبرا عن قلقه من تزايد الحالات في صفوف "الشباب".

وقال سبيرانزا في مقابلة نشرتها صحيفة "لا ريبوبليكا" اليوم الاثنين: "في أقل من شهر، سيكون علينا إعادة فتح المدارس والجامعات بكل أمان. وهذا سيكون رهنا بسلوكنا وتصرفات كل المواطنين، بدءا بالشباب الذين يجب أن يتحلوا بالوعي".

وكان الوزير أمر بإغلاق الملاهي الليلية وكل أماكن الاحتفالات الليلية، مساء أمس الأحد، وفرض من جانب آخر وضع الكمامات مساء في الأماكن العامة المكتظة.

وأقر الوزير بأن هذه "تضحية؛ لكنها ضرورية من أجل النهوض بتحدي فتح المدارس" في 14 شتنبر؛ لأنه للأسف يجب أن نأخذ بالاعتبار واقع أن معدل عمر الأشخاص الذين أصيبوا في الأسابيع الماضية انخفض بشكل هائل".

ونفى الوزير الإيطالي أن يكون بذلك "يجرم الشباب"، قائلا "على العكس، أطلب منهم المساعدة على إبقاء معدلات العدوى تحت السيطرة".

وفيما يرتسم التهديد بانتشار الوباء مجددا في دول أوروبية عديدة، تحاول إيطاليا، التي لا تزال نسبيا بمنأى عن تجدد الانتشار، احتواء تزايد الإصابات وانتظرت انتهاء عطلة 15 غشت لإعلان هذه الإجراءات.

وسجلت إيطاليا، أول دولة أوروبية يصلها الوباء، حتى الآن، 254 ألف حالة إصابة بـ"كوفيد-19" وأكثر من 35 ألف وفاة. وبعد إجراءات عزل صارمة على مدى شهرين في مارس- أبريل ثم تخفيفها تدريجيا، لم تفتح المدارس أبوابها مجددا.

وتابع الوزير أن "البيانات في إيطاليا أفضل بكثير مما هي في دول أوروبية عديدة مع أقل من 500 إصابة يومية حاليا مقابل ثلاثة آلاف في فرنسا وإسبانيا؛ لكن الاتجاه نحو تزايد العدوى يرغمنا على رفع مستوى التنبه".

وأضاف: "لا يمكننا الفشل في مسألة المدارس، وكل إجراء وكل تضحية مطلوبة تتم من أجل التفكير في إعادة فتح المدارس التي ستعني نهاية العزل بشكل فعلي".

من جهته، قال فرانكو لوكاتيلي، رئيس المجلس الأعلى للصحة، كما نقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، إن "عدد الإصابات يرتفع إلى حد أنه في خلال أسبوع انتقلنا من 200-300 حالة يوميا إلى 600 في منتصف غشت"، معربا عن قلقه أيضا من "انخفاض سن الأشخاص المصابين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - هم ........ هم الاثنين 17 غشت 2020 - 14:55
يجب وقف صرف 5 ملايين سنيتم شهريا لكل أستاذ، هذا استنزاف لمالية الدولة، إنهم في عطل طويلة ينعمون ولا يحتاجون لكل هذا الملايين لكي يعيشوا هم وأبناؤهم، زيادة على الاضرابات التي تمتد لخمسة أشهر أو ستة أشهر متواصلة، أبناؤنا يضيعون يا حسرة، في حين أنهم يتمتعون بالراحة والملايين شهريا لكل أستاذ، والتفرغ النقابي يجب تفعيل الاقتطاعات التي تردعهم وتكسر شوكتهم، كما يجب أن يشتغلوا 12 ساعة يوميا على الأقل للرفع من مستوى التعليم اكثر في بلادنا ويجب التسريع في ذلك
راقبوا تعليقاتهم التي تحاول خلق رأي عام من أجل مصالحهم وانتقاد كل من يعارضهم في حين انهم يملكون فيلات وعقارات وسيارات فخمة وفارهة وابناؤهم يدرسون في ارقى الجامعات
نحن لكم بالمرصاض يا كل أساتذة العالم
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-47
2 - مواطن مغربي الاثنين 17 غشت 2020 - 15:19
وما مصير ابناءنا والدخول المدرسي على الأبواب،على الاقل هم يعتمدون في رهانهم الغير محسوم على فتح المدارس شهر شتنبر على مدى وعي الشعب وشبابه.كذلك البينة التحتية لمدارسهم لا مجال للمقارنة ببنيتنا التحتية اما نظامهم التعليمي لا يعرف الاكتظاظ الموجود لدينا حتى وان اعتمدوا على التعليم عن بعد فلهم من الامكانيات والتجهيزات ما انجح مشروعهم ولا تقل لي اننا نجحنا في التعليم عن بعد لان فشلها اقررتم به ،و معدل الإصابات لديهم منخفض مقارنة بنا؟!! أتمنى أن لا نحذو حذو الدول الأوروبية فيما يخص الدخول المدرسي،لاننا نفتقر لجميع ماسبق ذكره وبالتالي اللهم تأخير الدخول والحسم فيه بعد شهرين على الأكثر مع الغاء العطل بعد ذلك،حتى تتضح لكم كحكومة معالم هاته الموجة الوبائية للفيروس ولا داعي للانسياق وراء رغبات بعض الأشخاص والمقاولات،والله ان بوصلتكم الكل يعلم انها قد تاهت وتتخبطون في سوء تدبيركم وقراراتكم أسأل الله ان لاتوجهوا لنا الضربة القاضية في هذا الدخول المدرسي،وان يرفع عنا هذا البلاء،لننعم بدخول مدرسي آمن ان شاء الله
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5
3 - ملاحظ الاثنين 17 غشت 2020 - 15:27
نتمنى من وزراة التعليم اتخاد و العمل بنفس القرار. ففرنسا و المانيا سيتخدون نفس الاجراء: الدخول المدرسي و التعليم الحضوري. لمن لم يعجبهم تعليقي هذا، العمل على ابقاء اطفلهم في منازلهم. فالديموقراطية هي ان كل واحد حر في إتخاد القرار المناسب له.
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0
4 - وا.........هم.....هم الاثنين 17 غشت 2020 - 15:31
تذكر من علمك القراءة والكتابة حتى اصبحت ناقدا لمهنة الشرفاء لا انكر ان هناك نماذج في التعليم يندى لها الجبين،لكن التعميم ايضا يسقطك في الخطأ مع الله ومع نفسك ومع معلمك،فلا تعض اليد التي امتدت لك في صغرك وشبابك،اتمنى من الاسرة التعليمية ان تصلح من صورتها فليس لها والله غيرها وان تتحمل مسؤوليتها امام الله في فلذة اكبادنا وان يحللوا رزقهم كلامي موجه للغشاشة والانتهازيين والاقطاعيين وصحاب بغيت لانترين في فئة من الأساتذة المتعاقدين،ومضيع فرصة على شاب موجز انه يتوظف حتى هو ويؤدي الرسالة بأمانة فقط لانه اراد التقاعد
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4
5 - BENDINO الاثنين 17 غشت 2020 - 15:43
الله یشافینا من کورونا ومن الحسد والحضیة بناتنا. الانتقاد یکون بموضوعیة ولیس بذاتیة مفرطة تُفقد التعلیق مصداقیته.
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2
6 - للاسف الاثنين 17 غشت 2020 - 15:54
كل ما يهمهم هو الاقتصاد نظرا للمدخول الهائل الذي يجلبه قطاع التعليم ، يجب ان لا نقع في نفس الفخ و لا نتسرع باللجوء الى الوضع الطبيعي -التعليم الحضوري- بل يجب ان يكون الامر اختياريا بينه و بين التعليم عن بعد
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