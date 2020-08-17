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165 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
الاثنين 17 غشت 2020 - 13:55
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز 345 ألف حالة، بعد تسجيل 2247 حالة إصابة جديدة.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 19 ألفا و 804 حالات، بعد تسجيل 165 حالة وفاة جديدة.
ولفتت المسؤولة الانتباه إلى أن 3773 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين يقترب من 300 ألف، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".