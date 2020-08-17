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الرئيسية | خارج الحدود | لبنانيون يختارون "طريق الهجرة" بعد انفجار "مرفأ بيروت" المروّع‎

لبنانيون يختارون "طريق الهجرة" بعد انفجار "مرفأ بيروت" المروّع‎

لبنانيون يختارون "طريق الهجرة" بعد انفجار "مرفأ بيروت" المروّع‎
توني جمال غابريال من بيروت*
الاثنين 17 غشت 2020 - 20:00

نجا شادي رزق بأعجوبة من انفجار مرفأ بيروت الضخم، بعدما كان يوثّق بهاتفه من مكتبه الحريق الذي سبق الفاجعة، وانتهى به الأمر مع 350 قطبة في أنحاء جسده وقرار حاسم ببدء حياة جديدة خارج لبنان.

قبل وقوع الانفجار، كان لبنانيون كثر يقرعون أبواب الهجرة جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع وهرباً من طبقة سياسية يتهمونها بالفساد وهدر المال العام ويطالبون منذ 17 أكتوبر برحيلها مجتمعة. وجاء الانفجار ليفاقم غضبهم، خصوصاً بعد إعلان السلطات أن الانفجار ناجم عن كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم مخزنة منذ سنوات في أحد مستودعات المرفأ.

ويقول شادي ذو الـ36 عاماً، الذي ملأت القطب الجراحية وجهه ويديه ورجليه، "لا أشعر بالأمان هنا. منحني الله حياة جديدة، فرصة جديدة، ولا أريد أن أعيشها هنا".

في الرابع من غشت الجاري، وقف شادي خلف نافذة مكتبه في الطابق السادس، يصوّر بهاتفه حريقاً اندلع في مرفأ بيروت. وبعد ثوان قليلة، دوّى الانفجار وسقط أرضاً بينما تناثر حوله الزجاج وفرش مكتبه.

ويروي شادي أنّ الممرضة صرخت للطبيب حين عاينت ذراعه "إنه الوريد"، مضيفاً "في تلك اللحظة، قلت لنفسي: انتهى الأمر".

أما اليوم، فكل ما يريده هو مغادرة لبنان إلى كندا، التي أنشأت فريقاً لتسريع خدماتها القنصلية وضمان الإجابة سريعاً عن أسئلة اللبنانيين الراغبين بالهجرة إليها.

ويقول الشاب ذو اللحية الكثة والشعر الطويل: "لا أستطيع أن أعيش هنا بعد اليوم، حاولنا أن نغيّر، حاولنا أن نقوم بثورة، لا شيء يتغير؛ بل بالعكس تذهب الأمور نحو الأسوأ، إنهم يقتلوننا ببطء".

ويضيف: "أريد أن أغادر، فقدت الأمل بهذا البلد. أريد أن أعيش في مكان أستطيع فيه أن أفكر بالمستقبل، وليس في ما سيحصل غداً أو بعد غد، وإذا كنا سنبقى على قيد الحياة بعد ساعة فقط".

"فليذهبا"

منذ الانفجار الذي أودى بحياة 177 شخصاً وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين وشرّد نحو 300 ألف من منازلهم، يبدي لبنانيون، يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزة، رغبتهم في الهجرة والبحث عن فرص عمل في الخارج.

ومنذ عقود، يشهد لبنان أزمات متتالية، حرب أهلية (1975- 1990) وتوترات أمنية وتفجيرات واغتيالات، دفعت أساساً بمئات الآلاف إلى الهجرة أو البحث عن عمل في الخارج. وفي كل عائلة لبنانية، يوجد فرد على الأقل اختار مغادرة البلاد إلى أميركا اللاتينية أو الدول الإفريقية أو أوروبا أو دول الخليج.

ودفعت الأزمة الاقتصادية المتسارعة الآلاف إلى الهجرة، بعدما خسر كثيرون وظائفهم أو جزءاً من مداخيلهم بعدما فقدت الليرة نحو 80 في المائة من قيمتها. وتوقّفت المصارف، منذ أشهر، عن تزويد زبائنها بالدولار حتى من ودائعهم.

بعد دقائق من وقوع الانفجار، اتصل وليد بزوجته السابقة في باريس ليبلغها أنّه يجدر بابنيهما التوأم (17 عاماً) مغادرة لبنان والالتحاق بها.

ويقول الطبيب الجراح في الأربعينيات من العمر: "حاولت أن تُهدّئ من روعي فيما كنت أكرر "خذيهما، خذيهما"". ويضيف بصوت مرتجف: "من واجبي كوالد أن أؤمن لهما ظروفاً لا يكونا فيها معرّضين للصدمة أو حياتيهما للخطر".

كان وليد في المنزل مع ابنه باولو حين شعر بما يشبه هزة أرضية قبل أن يدوي الانفجار. وأول ما فعله كان أخذه إلى الحمام حيث عانقه، كما كان يفعل مع والده خلال المعارك والقصف في سنوات الحرب الأهلية، ويتذكر وليد: "الخوف الذي رأيته في وجهه لم أره من قبل، ضياعه وعدم فهمه لما يدور من حوله، أثرا فيّ بعمق".

كان وليد، الذي تلقى تعليمه في كندا، ينوي إرسال ابنيه إلى فرنسا لمتابعة تعليمهما الجامعي، إلا أن الانفجار سّرع خطته وبات ينوي إرسالهما لإتمام آخر سنة دراسية هناك. وستبدأ الوالدة بإجراءات لمّ الشمل.

ويقول وليد: "كنت أتمنى ألا أخذ قراراً مماثلاً بسرعة"، إلا أن أولويته باتت "ضمان سلامتهما الجسدية" عوضاً عن التفكير بكيفية تأقلمهما مع محيط جديد.

"بلد دون دولة"

على غرار باقي اللبنانيين، يصبّ وليد جام غضبه على الطبقة السياسية التي كانت تعلم منذ ست سنوات على الأقل بوجود 2750 طنا من نيترات الأمونيوم مخزنة في مرفأ بيروت من دون إجراءات الحماية الضرورية.

ويقول: "إنه أمر طبيعي جداً، نعيش في بلد دون دولة منذ 40 عاماً".

وللتعبير عن اشمئزازه من الوضع، أعلن وسيم عرابي، المذيع في تلفزيون لبنان الرسمي، مساء السبت، استقالته على الهواء مباشرة بعد 11 عاماً من عمله في القناة، ومغادرته لبنان. وقال: "لم أعد قادراً على البقاء في أرض هي مقبرة للأحياء، أغادر لأنني "قرفت" منكم، أو بالأحرى لأنني لا أجد وطناً".

ويتوقع هيكو ويمان من مجموعة الأزمات الدولية أن يفقد لبنان "جيلاً كاملاً يحتاجه من أجل إعادة الإعمار وتحقيق التغيير السياسي المطلوب".

منذ سنوات، تشجّع والدة شربل (29 عاماً) ابنها، الذي يعمل في التزيين النسائي، على الهجرة. ويبدو أن الوقت قد حان، وبات يفكر اليوم بإطلاق حملة للحصول على تمويل يساعده على السفر.

حين وقع الانفجار، أصيب شربل في رأسه جراء الزجاج الذي سقط عليه في منزله قرب المرفأ، واضطر للتنقل سيراً على الأقدام من مستشفى إلى آخر وصيدلية إلى أخرى إلى أن نقله أحد أصدقائه إلى مستشفى على بعد أكثر من عشرين كيلومتراً، بعدما اكتظت مشافي العاصمة بمئات الجرحى.

لم تبق الأحياء القريبة من المرفأ، التي اعتاد شربل السهر فيها، على حالها، أبنية متضررة وزجاج متناثر ومقاه وبارات فقدت معالمها. ويقول: "كنا نقضي كل وقتنا هنا، ولا نعرف أننا نجلس على قنبلة".

*أ.ف.ب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - يوسف الاثنين 17 غشت 2020 - 20:20
لماذا الدول العربية والإسلامية تعاني أكثر من دونها من كثرة الاستبداد، الفساد، الفقر والحروب...
هل نحن خير أمة أخرجت للناس، أم نحن مغضوب علينا ومعذبون في الدنيا قبل الاخرة
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23
2 - سعيدة الاثنين 17 غشت 2020 - 20:21
لماذا أصبح المواطن في بلادنا العربية لايساعد شيئا داخل وطنه لكن يساوي الكثير الكثير خارجه ولعل الأمثلة على ذلك كثيرة ؟!
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16
3 - النقد الذاتي الاثنين 17 غشت 2020 - 20:32
اللبنانيون الذين يعيشون خارج الحدود أكثر من السكان المتبقون.. وعندما تتم مثل تلك الهجرات فهي تُهجر معها رؤوس أموال كبيرة كما حدث لاحتياطات الذهب الكبيرة التي لا زالت في بنوك الولايات المتحدة الأمريكية مخزنة هناك
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0
4 - فرصة لا تعوض الاثنين 17 غشت 2020 - 20:38
اغتنموا الفرص. كندا. أوروبا تعيش بكرامة في بلدك تعيش الذل و التهميش و الفقر و معاناة مع التعليم و الصحة و الشغل و النقل و ........
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6
5 - العريشي الاثنين 17 غشت 2020 - 20:38
جوابا عن التعليقين الأول والثاني !!! سؤال واحد هل الغرب يريد ديموقراطية الشعوب العربية ؟؟؟ دليل واحد عندما كانت تونس ديكتاتورية كانت فرنسا تساعد بالمال و السلاح اليوم تونس بدون مساعدات مثل ثاني ماذا حصل في ساحل العاج و رئيسها المنتخب ديموقراطيا ؟؟؟ فرنسا أخذته الى المحكمة الدولية لماذا ؟ لأنه قال لفرنسا لا لمصالحكم !!! مثل آخر إيران دولة ديموقراطية كيف يعاملها الغرب ؟؟؟ مصالح الغرب لا تتطابق مع الديموقراطية هذا أهم أسباب تخلفنا
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3
6 - ولد مول محلبة المدابزة الاثنين 17 غشت 2020 - 20:39
الشعب اللبناني يحب الحياة و الرياضة و لا يحب الصراعات السياسية و لكن بعض الثعابين الشرقية و الغربية تؤذيه في أمنه وراحته.لانه يتواجد في ملتقى التيارات السياسية و الاقتصادية .والعرب متفرقون و زادتفرقهم. نتمنى من العالم التدخل و على الشعب الا يقع في الفخ.
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7 - mohmoh الاثنين 17 غشت 2020 - 20:43
إلى يوسف.جواب على ما قلته لأنكم تؤمنون بالمقولة التي تقول أن يفلح قوم ولو أمرهم إمرأة.ياك طبقتوا ديك المقولة بكل حذافرها ووليتم أمركم الذكور.ياك سنين هاذي وانتم اعطيتم الولاية للذكر.اذن انظروا إلى ما جازاكم به الذكر الذي وليتموه سوى الاستبداد والقمع وأكل الحقوق والحروب وتشتيت الشعوب عن وطنهم الأم.اوا بلا ماتسول هذ السؤال.قارن بين ولاية المرأة في ألمانيا لمدة 12 سنة و ولاية الذكر في الدول العربية والإسلامية أجمع لسنين طويلة لا تعد ولا تحصى وانظر إلى النتيجة هههه
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8 - محمد آمين الاثنين 17 غشت 2020 - 20:43
حتي انا باغي نهاجر من هدا البلاد المغرب حتي انا جاني انفجار طرد من العمل شكون اسعدني نهاجر متزوج عند تلاتة اولد وشاري دار بالكريدي والمصاريف الله اجزيكم خير
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9 - أحمد الاثنين 17 غشت 2020 - 20:44
السوريون واللبنانيون والعراقيون وخصوصا الأكراد وليبيون قريبا سيكتسحون العالم أين ما رحلت أو ارتحلت تجدهم في وجهك الله يحفظ.
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10 - أمل الاثنين 17 غشت 2020 - 20:46
اسهل طريقة عند الشعوب العربية هي الهجرة بدل بناء أوطانهم
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11 - مواطنة 1 الاثنين 17 غشت 2020 - 20:57
ما يشعر به اللبنانيون يشعر به كل مواطني الدول العربية ، الاستبداد والفساد ينخر هذه الدول ، مجرد السكوت على مسؤولين يبددون المال العام ويغتنون ولا من محاسب ولا من رقيب ، حتى الذين يتم إعفاؤهم يتقلدون مناصب أخرى ويستمرون في تفقير الشعب ، شقق بالخارج ورواتب خيالية ... معاشات الريع .... حتى ثورات الربيع لم تجد نفعا !!! المستقبل لا يبشر بأي خير للمواطن ، والكل يحلم بالهجرة ، حتى وإن عاش هو في ظروف قاهرة يحاول ضمان مستقبل اولاده في بلدان تحترم حقوق المواطن. يتبع
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