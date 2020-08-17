"الصحة التونسية": الوضع الوبائي في البلاد خطير

هسبريس - د.ب.أ

وصف مدير الصحة العمومية في تونس، اليوم الاثنين، الوضع الوبائي في البلاد بـ"الخطير" في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بشكل متسارع.

وقال المدير بوزارة الصحة الطاهر قرقاح إن "الوضع الوبائي خطير، نشعر بحالة تراخ كبيرة في المدة الأخيرة، هناك شعور عام لدى المواطن بأن الجائحة انتهت".

وأضاف قرقاح، في تصريح لإذاعة "شمس اف ام" اليوم، أن "هذه حرب طويلة الأمد، ويتعين أن لا يكون هناك تراخ، ويجب أن نطبق البروتوكولات الصحية".

وبعد فترة انحسار للفيروس إلى مستوى صفر إصابات، عاود الوباء الظهور في ولايات عدة عقب فترة عملية الإغلاق التي امتدت بين شهري مارس ويونيو الماضيين، منذ إعادة فتح الحدود في 27 يونيو الماضي.

وبدأ عدد الإصابات اليومية بتسجيل قفزات منذ نحو أسبوع، ووصل إلى عدد قياسي أول أمس السبت بتسجيل 120 إصابة في يوم واحد، ومع ذلك استبعدت السلطات العودة إلى الحجر الصحي على نطاق واسع.

وقال مدير الصحة: "نجحنا في الاستراتيجية الأولى بفضل تضافر الجهود ووعي المواطن، حدث بعض الانفلات لكن سيطرنا على الوضع، الآن إذا لم تكن هناك يقظة وإذا لم يكن هناك تطبيق لتعليمات وزارة الصحة واللجنة العلمية فإننا سنواجه إشكالا".

كانت السلطات الجهوية في ولاية قابس جنوب البلاد، التي شهدت أكبر عدد من الإصابات، أصدرت قرارا بإغلاق المساجد وأسواق أسبوعية وتعليق الاحتفالات في مدينتين بالجهة، فيما نصبت وزارة الدفاع اليوم مستشفى عسكريا ميدانيا لاستقبال المصابين بالفيروس.

وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة، شهدت تونس 2107 حالات مؤكدة منذ مارس الماضي، من بينها 1358 حالة شفاء و54 حالة وفاة و695 حالة إصابة ما تزال حاملة للفيروس وهي تخضع للمتابعة، من بينها 24 حالة في المستشفيات.