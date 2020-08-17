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الرئيسية | خارج الحدود | الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح ضد "كوفيد-19"

الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح ضد "كوفيد-19"

الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح ضد "كوفيد-19"
هسبريس - متابعة
الاثنين 17 غشت 2020 - 18:39

منحت الإدارة الوطنية لحقوق الملكية الفكرية بالصين أول براءة اختراع للقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الصين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا" اليوم الاثنين.

وأبرز المصدر ذاته أنه تم تقديم براءة الاختراع لفريق بحث بالأكاديمية العسكرية للعلوم والتكنولوجيا وشركة "كانسينو بيولوجيكس"، وهى شركة صينية للأدوية البيولوجية عالية التقنية.

وقالت الوكالة إن فريقا بقيادة تشن وي، الباحثة في معهد الطب العسكري التابع للأكاديمية "طور لقاح كوفيد-19 المؤتلف، مع اتخاذ الفيروس الغدي المعيب المعدل كعنصر ناقل".

وذكرت أنه في مارس الماضي، أصبح هذا اللقاح أول لقاح في الصين يتم الموافقة على دخوله مرحلة التجارب السريرية.

ووفقا لملخص براءة الاختراع، يظهر هذا اللقاح "مناعة جيدة على نماذج من فئران التجارب ويستطيع تحفيز استجابة مناعية خلوية وخلطية قوية في فترة قصيرة من الزمن. ويمكن إنتاجه سريعا على نطاق واسع ليواجه تفشي كورونا".

وأنهى اللقاح الآن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من التجارب السريرية، حيث تم تأكيد سلامته وقدرته على تحفيز المناعة، وفقا للمصدر ذاته.

وكانت شركة "كانسينو" قد أعلنت الشهر الماضى أنها تجرى محادثات بشأن إطلاق تجارب المرحلة الأخيرة أو المرحلة 3، في دول أخرى كروسيا والبرازيل والشيلي.

وحسب تقارير صحيفة، فإن الشركة الصينية تقوم باختبار المرشحين فى الخارج حيث أصبحت الصين أقل ملاءمة لتجارب المرحلة 3 نظرا لقلة عدد حالات فيروس كورونا الجديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - سيناريو مدروس الاثنين 17 غشت 2020 - 18:45
بعد أسبوع أخر سنسمع برائة آختراع في أمريكا تم ألمانيا تم فرنسا تم بريطانيا تم إسرائيل ... نعم إنها المؤمرات العالمية لتدمير ما تبقى من الطبقة المتوسطة و جعل البشرية أجمع عبيدا لشركات الإمبريالية الصهيونية و الآسيوية ...
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-11
2 - من دروس الحياه الاثنين 17 غشت 2020 - 18:51
اللهم اجعلها بداية نهاية هذا الكابوس الذي جثمة على صدورنا
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19
3 - أول براءة اختراق قبل اللقاح!! الاثنين 17 غشت 2020 - 18:53
..."ووفقا لملخص براءة الاختراع، يظهر هذا اللقاح "مناعة جيدة على نماذج من فئران التجارب ويستطيع تحفيز استجابة مناعية خلوية وخلطية قوية في فترة قصيرة من الزمن. ويمكن إنتاجه سريعا على نطاق واسع ليواجه تفشي كورونا".
..."وأنهى اللقاح الآن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من التجارب السريرية، حيث تم تأكيد سلامته وقدرته على تحفيز المناعة، وفقا للمصدر ذاته"...
عن أي براءة اختراع يتحدثون، علما أن اللقاح جرب فقط على الفئران وأنه إلى الآن لم يدخل في المرحلة 3 بتجريبه على عينات كبيرة من البشر!! وذلك حسب ماورد في المقال!!
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2
4 - Sabrina الاثنين 17 غشت 2020 - 18:54
هاد اللقاح دارتوا السعودية اعلى 1500 من المتطوعين هادي سيمانة .واحنا اسي وزير الصحة يالله فاق مسكين من انعاس .
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6
5 - تخاريف الاثنين 17 غشت 2020 - 18:56
كل يغني على ليلاه و كل أننج لقاحه و لا لقاح مكتمل الأطوار، كلها في مرحلة التجارب السريرية و لا لقاح سيثبت قريبا، هذا مايسمى الطنز البنفسجي، سندخل الشهر التاسع من المهاترات و لا شيء جدي في الأفق، الدول الشمولية تقول أنها أنتجت لقاحا و لا أحد يصدقها أو يعتد بها و الدول الغربية تشتغل في صمت و تنتظر، و الدول المتخلفة مثلنا ضائعة و لا تعرف اتجاها تمشي فيه.
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2
6 - hamid الاثنين 17 غشت 2020 - 18:57
بدأت الألغاز تتضح والأيام القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت. وعلينا أن نستعد لنكون فأران تجارب وبعدها سنبقى نأدي طوال العمر ثمن هذا اللقاح وربما ستظهر أعراض في المستقبل وسنكون مضطرين للمزيد من الآداء. فتجارة المستقبل ستكون حول اللقاحات والأدوية. وإياكم ان تضنوا أن الروس أو الصين او الامريكان .. يبحثون لكم عن لقاح من أجل سواد عيونكم.
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3
7 - هشام كولميمة الاثنين 17 غشت 2020 - 19:02
شكرا للعلماء الذين يبحثون دائما على إنقاذ الإنسانية جمعاء من الأمراض و الفيروسات...الخزي و العار لقوى الغدر و الظلام الذين يختبؤون في منازلهم و ينظرون و يفتون في الفتات.و يؤمنون بالغزعبلات....الآن أطلبوا اللقاح من أسيادكم.
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8
8 - جلول الجيلالي الاثنين 17 غشت 2020 - 19:03
امر محير هدا الذي يجري في الصين:
-الوباء ظهر بالصين .وتم محاربته والقضاء
عليه في زمن قياسي.والان يتم الاعلان
عن اكتشاف اللقاح وفي زمن قياسي
ايضا ؟؟!! هل هذا كله من قبيل الصدفة؟
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6
9 - حسين عمري الاثنين 17 غشت 2020 - 19:07
هدا الخبر خص يقرأه وزير الصحة المغربي الي قال خص المغرب يساهم بالبشر في تجربة لقاح مع *شركائه*الله يلعن أبوها شراكة..هاهو لقاح شريته.. .ياك الفلوس ديال الشعب ماعطيين نتوماىوالو من جيوبهم.. .باز
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