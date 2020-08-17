الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح ضد "كوفيد-19"

هسبريس - متابعة

منحت الإدارة الوطنية لحقوق الملكية الفكرية بالصين أول براءة اختراع للقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الصين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا" اليوم الاثنين.

وأبرز المصدر ذاته أنه تم تقديم براءة الاختراع لفريق بحث بالأكاديمية العسكرية للعلوم والتكنولوجيا وشركة "كانسينو بيولوجيكس"، وهى شركة صينية للأدوية البيولوجية عالية التقنية.

وقالت الوكالة إن فريقا بقيادة تشن وي، الباحثة في معهد الطب العسكري التابع للأكاديمية "طور لقاح كوفيد-19 المؤتلف، مع اتخاذ الفيروس الغدي المعيب المعدل كعنصر ناقل".

وذكرت أنه في مارس الماضي، أصبح هذا اللقاح أول لقاح في الصين يتم الموافقة على دخوله مرحلة التجارب السريرية.

ووفقا لملخص براءة الاختراع، يظهر هذا اللقاح "مناعة جيدة على نماذج من فئران التجارب ويستطيع تحفيز استجابة مناعية خلوية وخلطية قوية في فترة قصيرة من الزمن. ويمكن إنتاجه سريعا على نطاق واسع ليواجه تفشي كورونا".

وأنهى اللقاح الآن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من التجارب السريرية، حيث تم تأكيد سلامته وقدرته على تحفيز المناعة، وفقا للمصدر ذاته.

وكانت شركة "كانسينو" قد أعلنت الشهر الماضى أنها تجرى محادثات بشأن إطلاق تجارب المرحلة الأخيرة أو المرحلة 3، في دول أخرى كروسيا والبرازيل والشيلي.

وحسب تقارير صحيفة، فإن الشركة الصينية تقوم باختبار المرشحين فى الخارج حيث أصبحت الصين أقل ملاءمة لتجارب المرحلة 3 نظرا لقلة عدد حالات فيروس كورونا الجديدة.