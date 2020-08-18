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الرئيسية | خارج الحدود | 132 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

132 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

132 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 10:45

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4748 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا ذكر أيضا أنه تم تسجيل 132 حالة وفاة جديدة بكورونا.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 15872 حالة، فيما ارتفع إجمالي المصابين إلى 932493 شخصا.

وسجلت السلطات الصحية 6527 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 742628 شخصا.

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