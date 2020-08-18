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الرئيسية | خارج الحدود | وضع رئيس موريتانيا السابق رهن الحراسة النظرية

وضع رئيس موريتانيا السابق رهن الحراسة النظرية

وضع رئيس موريتانيا السابق رهن الحراسة النظرية
هسبريس ـ د.ب.أ
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 11:10

بدأ الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أول يوم له في ضيافة الشرطة بعد أن قضى أول ليلة بين أيدي المحققين، ليكون أول رئيس للبلاد يخضع للتحقيق في اتهامات فساد إبان فترة حكمه؛ خلال الفترة من 2009 إلى 2019.

وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس السابق جاء بمحض إرادته إلى الإدارة العامة للأمن، بعد أن استدعته مديرية شرطة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية للتحقيق معه، حيث دخل على المحققين ولم يخرج كباقي الوزراء والمسؤولين المشتبه في ضلوعهم معه في الفساد.

ووفق المصادر نفسها فقد تم التحفظ على ولد عبد العزيز بمقتضى "الحراسة النظرية"، التي تستمر 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة في القضايا التي لا تمس أمن الدولة والإرهاب، وإذا كان الرئيس السابق سيتم استجوابه في قضايا "مساس بأمن الدولة" فإن فترة حراسته النظرية قد تستغرق أسبوعين قابلين للتجديد.

الرئيس الموريتاني السابق رفض الرد على المحققين بحجة أنه "رئيس جمهورية سابق ولا يحق للشرطة التحقيق معه في قضايا، وأن التحقيق من اختصاص محكمة العدل السامية التي وافق البرلمان مؤخرا على النص المنشىء لها".

وبموازاة التحقيق مع الرئيس السابق وإبقائه قيد الحراسة النظرية، تظاهر عدد من أنصاره أمام منزله تضامنا معه وطالبوا بالإفراج عنه، واصفين ما حصل معه بـ "تصفية حسابات سياسية ومحاولة لثنيه عن العودة إلى المسرح السياسي، خاصة أنه كان أعلن منذ أيام نيته العودة إلى الحياة السياسية وانضم إلى حزب سياسي قائم وأعلن تنظيم مؤتمر صحفي اليوم".

واستنكر محامو الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، " احتجاز موكلهم خارج إطار القانون وخرق المساطر القانونية والإجراءات المتعلقة بحالته" ، ونددوا بمنعهم من حضور التحقيق معه ومؤازرته.

فيما التزمت السلطات الموريتانية الصمت بشأن تطورات ملف الرئيس السابق للبلاد، أفادت مصادر أخرى بأن الشرطة سمحت للرئيس السابق بجلب دواء يتناوله ،وبمقابلة محاميه دون السماح لهم بحضور التحقيق معه.

ويأتي اعتقال الرئيس السابق في خضم تطورات ملف فساد كبير شغل الناس في موريتانيا، وهو يتعلق بكشف صفقات تمت في عهد الرئيس السابق يقول تقرير للجنة تحقيق برلمانية إن مقربين منه، وأفرادا من عائلته، استفادوا منها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - مغربي قح الثلاثاء 18 غشت 2020 - 11:18
سبحان الله كل من عاد المغرب ووحدته الترابية من اصحاب القرار عند الجارتين اما ابتلاه الله بالمرض واقعده واما السجن !!! وفهم راسك يا ولد الغزواني ذنوبك على راسك !
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59
2 - arifi Abdo الثلاثاء 18 غشت 2020 - 11:22
ديكتاتوري فاسد دعم جبهة البوليزاريو الانفصالية بشكل كبير والملاحظة هي أن جبهة البوليزاريو الانفصالية يدعمها فقط الفاسدين الديكتاتوريين لا توجد دولة في العالم دات نظام ديمقراطي تدعمها فالانظمة الديكتاتورية الفاسدة هي التي تدعمها مثل الجزاءر وفنزويلا وجنوب افريقيا هده الدول شعوبها تعيش القهر والدل والويل الكحل
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68
3 - rodeo الثلاثاء 18 غشت 2020 - 11:24
هذه بداية نهضة موريتانيا و بداية ازدهارها. أتمنى من أعلى سلطة في بلدي العزيز أن تضع كل فاسد وراء القضبان بعد أن يتم التحقق من فساده و ليكن الحكم على الفاسدين ثقيلا حتى يكونو عبرة لمن يعتبر المغرب بلد الثروات و الخيرات و الشعب المغربي عظيم مواطن و يخدم بلده بكد و جهد إلا أن بعض الفاسدين يسممون الأجواء و يصيبون الشعب بالإحباط
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42
4 - sahraoui الثلاثاء 18 غشت 2020 - 11:24
الان سيعرف جيدا ان طعام المغرب كيحتل في الركابي . كما عرفه اخرون من قبله و ما بوتفليقة منه ببعيد
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41
5 - مغربي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 11:25
L'accusé est innocent jusqu'à preuve du contraire
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-26
6 - سعيد الثلاثاء 18 غشت 2020 - 11:30
هذا فيلم موريطاني وسيفوز بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم لسنة 2021 هذا كله تمثيل في تمثيل
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3
7 - Me again الثلاثاء 18 غشت 2020 - 11:31
الدول المجاورة للمغرب تضع الرؤساء و الوزراء و المدراء رهن الحراسة النظرية و تحت الاقامة الجبرية و في السجون و المعتقلات و المحاكمات، بل حتى ملك اسبانيا يحاكم و الآن في المنفى. و في المغرب، وصلنا الآن الى اعتقال عون سلطة و في احسن الحالات مقدم الحي و لم نقدر على الوصول لاعتقال بل لمحاكمة لقائد و لو بالرشوة! اما الصحافيين فهم معتقلون بسبب التحرش او شيك بدون رصيد!
المرجو نشر الرأي الحر!
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4
8 - عبدالإله الثلاثاء 18 غشت 2020 - 11:31
هذا الرئيس درس في مكناس في المغرب و متزوح من مغربية و مع ذلك كان معاديا للمغرب في قضيته الوطنية. لقد كان لعبة في يد دول الثورات المضادة. نتمنى أن يأخذ القضاء مجراه و ينال جزاءه.
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7
9 - عبدو الصحراوي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 11:38
بقى فيا مسكين حيث كان دمية في يد جينيرالات عسكر الجزائر لا ياخد قرارا حتى ياذنوا له.كما عرف عليه تحيزه الفاضح لجبهة البوليخاريو.لقد اعتبر موريطانيا ضيعة يعمل فيها ما يشاء لدرجة منحه جزيرة موريتانية في المحيط الأطلسي لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة . في عهده لم تعرف العلاقات المغربية الموريطانية و لو يوما سعيدا .نتمنى ان يسير الرئيس الحالي ولد الغزواني ببلاده في الطريق الصحيح دون املاءات جزائرية.
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3
10 - MOUISSA الثلاثاء 18 غشت 2020 - 11:42
إلى التعليق الأول و SAHRAOUI كفى من الغزعبلات الرىيس وضع رهن الحراسة النظرية بسبب قضايا فساد
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-3
11 - إبن البادية الثلاثاء 18 غشت 2020 - 11:43
مقاضاة المسؤولين السابقين في البلدان العربية التي تحكمها عصابات العسكر مثل الموريتاني والجزائري وغيرهم ليس من أجل تحقيق العدل أو للدفاع عن الوطن ومصلحة المواطن، وإنما من أجل تصفية الحسابات بين أجنحة العصابات التي تتعاقب على الحكم وتستعمل القضاء للاستئصال والقضاء على بعضها البعض بسجن الخصوم لمدد طويلة الى حين، بعدما أصبحت الوسائل القديمة مثل القتل والاغتيال في وقتنا الحاضر شبه مستحيلة بسبب انتشار المواقع الاجتماعية التي تتسرب إليها الاخبار الأكثر سرية.
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0
12 - عاقل الثلاثاء 18 غشت 2020 - 11:54
كلما دخلت أمة لعنت أختها. صدق الله العظيم. هذا هو حكم العسكر في كل مكان وزمان. منقلب يقتل أو يسجن المنقلب عليه. وغدا إن شاء الله تعالى سنرى هذا مقتولا أو في السجن. ورغم انهم يعرفون هذا المصير. إلا أنهم ليس بيدهم شئ لأنهم مجرد موظفين عند الغرب ينفذون الأوامر وعندما تنتهي مهمتهم يأمرون أخاهم (موظف جديد)لقتله أو الانقلاب عليه.
ويبقى مصير هذه الدويلات بيد أسيادهم. وشعوبهم تقاسي الويلات من طغيانهم. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
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0
13 - كمال الثلاثاء 18 غشت 2020 - 11:54
يبدو ان الشعب الموريتاني هو الآخر بعد الشعب التنوسي بدأ يستفيق من التنويم المغناطيسي الذي يئن تحت رحمته ومنذ قرون
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0
14 - هو هاذاك الثلاثاء 18 غشت 2020 - 12:00
المهم. كلشي عارف القضية ومافيها السيد اكل مااكل من نعم ماافضل الله على الشعب الموريتاني والان اراد الرجوع للاستمرار في الاكل. إلا ان الذي يأكل الآن يرفض رجوعه للاكل من جديد
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2
15 - خواجة الرباط الثلاثاء 18 غشت 2020 - 12:00
هذا الشخص كان يعادي المغرب ووقف ضد الوحدة الترابية للمغرب هذا الشئ قليل في حقه خان وطنه وباع جزيرة لرئيس قطر السابق
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4
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