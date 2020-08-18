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الرئيسية | خارج الحدود | 168 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

168 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

168 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 13:52

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد يقترب من 348 ألف حالة، بعد تسجيل 2385 حالة إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 19 ألفا و 972 حالات، بعد تسجيل 168 حالة وفاة جديدة.

ولفتت المسؤولة الانتباه إلى أن 3882 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 300 ألف، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

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