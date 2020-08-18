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الرئيسية | خارج الحدود | دعوة لتجنيب "جيل كورونا" خسائر الهدر المدرسي

دعوة لتجنيب "جيل كورونا" خسائر الهدر المدرسي

دعوة لتجنيب "جيل كورونا" خسائر الهدر المدرسي
هسبريس ـ مُتابعة (كاريكاتير: عماد السنوني)
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 16:40

دعا العشرات من القادة السابقين وخبراء الصحة والعلماء دول "مجموعة العشرين" إلى التعامل مع الأزمة التي يشهدها قطاع التعليم، حول العالم، لتجنب ضياع ملايين الأطفال من "جيل كورونا".

وحثّ القادة السابقون مجموعة العشرين على التحرك بصورة عاجلة للتعامل مع "حالة الطوارئ التعليمية العالمية" الناجمة عن جائحة فيروس "كورونا".

وكتب القادة في رسالة مفتوحة: "مع وجود أكثر من مليار طفل خارج المدارس بسبب الإغلاق، فإن هناك الآن خطرا حقيقيا وواقعا من أن الأزمة الصحية العامة ستخلق جيل كورونا فاقدا للتعليم وتضررت فرصه بشكل دائم".

ولفتوا الانتباه أيضا إلى أن العديد من الأطفال الأكثر فقرا حول العالم "حرِموا من التعلم"، ومحرومون من الوصول إلى الإنترنيت وفقدوا الفائدة الضرورية للوجبات المدرسية المجانية.

ومن بين الموقعين الـ275 رؤساء الوزراء البريطانيون السابقون جوردون براون وتوني بلير وجون ميجور، كما أن من بينهم الرئيس الألماني السابق هورست كولر والأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.

ونبه القادة السابقون إلى أزمة ما يقدر بنحو 30 مليون من الأطفال الأكثر فقرا حول العالم ممن قد لا يعودون إلى الدراسة مجددا أبدا، وفقا لبيانات لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".

وكتبوا ضمن الوثيقة أن "العديد من هؤلاء الأطفال فتيات مراهقات يعتبرن الالتحاق بالدراسة الدفاع الأفضل ضد الزواج القسري والأمل الأفضل في حياة تزخر بالفرص".

وأشار المبادرون للقيام بهذه الخطوة إلى تقديرات للبنك الدولي بأن الإنفاق على التعليم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل قد يتراجع بما يصل إلى 150 مليار دولار خلال العام المقبل.

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