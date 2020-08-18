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الرئيسية | خارج الحدود | إدانة عضو في "حزب الله" بملف اغتيال الحريري

إدانة عضو في "حزب الله" بملف اغتيال الحريري

إدانة عضو في "حزب الله" بملف اغتيال الحريري
هسبريس ـ أ.ف.ب
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:20

أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، واحدا من المتهمين الأربعة الأعضاء في حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري العام 2005، بعد محاكمة استمرت ستة أعوام.

وقال رئيس المحكمة، القاضي ديفيد راي، في ختام نص حكم استغرقت تلاوته ساعات: "تعلن غرفة الدرجة الأولى سليم عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك بصفته شريكا في ارتكاب عمل إرهابي باستخدام مادة متفجرة، وقتل رفيق الحريري عمدا، وقتل 21 شخصا غيره، ومحاولة قتل 226 شخصا"، هم الجرحى الذين أصيبوا في التفجير الذي قتل فيه الحريري في 14 فبراير 2005.

وأضاف القاضي أن المتهمين الآخرين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا "غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم".

وقالت المحكمة في قرارها إن "الاغتيال عمل سياسي أداره هؤلاء الذين شكل الحريري تهديدا لهم".

وأضافت أن المتهمين "تورطوا في المؤامرة على الأقل يوم 14 فبراير 2005 والفترة التي سبقتها، والأدلة لا تثبت على نحو مؤكد مَن وجهّهم على قتل الحريري ثم تصفيته كخصم سياسي".

وذكرت أن "المحكمة تشتبه بأن لسوريا وحزب الله دوافع لاغتيال" الحريري، "لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في الاغتيال"، و"ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر".

وحضر نجل رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، جلسة النطق بالحكم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - النقد الذاتي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:48
وأين الموساد الاسرائيلي في ذاك الاغتيال....
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8
2 - Mounir الثلاثاء 18 غشت 2020 - 15:49
جعجعة ولم نر طحنا.صرفت ملايين الدولارات على المحكمة من أجل لاشيء.
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11
3 - العابر الثلاثاء 18 غشت 2020 - 16:09
محكمة دولية خاصة بلبنان.هذا وحده كاف لادانة هذه المحكمة.كم اغتيالا وقع في العالم، هل سمعتم يوما انشاء محكمة ما للنظر في تلك الاغتيالات؟؟؟امريكا و حلفاؤها بارعون في تكييف كل الوقاءع مع اهدافهم و مع وجود اامتواطءين في كل المؤسسات الدولية يسهل عليهم اتهام من شاؤوا. للتاكد من هذا لاحظوا مستقبلا ان حدث مشكل ما فتاكدوا ان المتهمين ييكونون اوتوماتيكبا من المعسكر المناوىء لامريكا و حلفاءها دون انتظار التحقيقات.هم جاهزون للترويج لاجنداتهم اعلاميا ثم عبر شهود الزور و فبركة الروايات و اخيرا اللجوء للمرسسات الدولبة التي تسيطر عليها لاكمال القضية.
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4 - العريشي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 16:10
من بعد حرب تموز 2006 وإنهزام إسرائيل حولوا الضغط على الحكومة اللبنانية هددوا طلبوا نزع سلاح حزب الله وفشلوا في كل محاولاتهم !! لأن إيران و سوريا وراء حزب الله فجأتهم فكرة جهنمية بتدمير سوريا سيدمرون تلقائيا حزب الله تأسيس وتسليح المنظمات الإرهابية و داعش ووو ضد سوريا لكن إيران و ذكاء الفرس أدخلوا روسيا في القضية و أفشلوا مخططات العرب واليهود و فشلوا و إنهزموا اليهود نعم إنهزمو قبل محاولة تدمير سوريا كان الجيش الإيراني على بعد أكثر من 2000كم اليوم عندما يفتح نافذة غرفة نومه يقولون له العساكر الإيرانيين كوكو تدخلت أم اليهود أمريكا وطبعت الإمارات وأصبحوا اليهود قرب حدود إيران والعقوبات الإقتصادية على البنان و سوريا كيف سيرد محور المقاومة اليهود والصليبيين يكشفون آخر أوراقهم ماذا كيف الرد من الذكاء الفارسي ؟؟
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5 - كلام فضفاص الثلاثاء 18 غشت 2020 - 16:26
هذه محكمة أم مهزلة، شخص واحد متورط و العالم كله بريء و المحكمة تشتبه بكون سوريا و حزب الله لهما مصلحة، العالم كله يعرف هذا إذن لماذا شكلت المحكمة و صرف عليها
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6 - rachida الثلاثاء 18 غشت 2020 - 16:27
الكل يعلم ان يد اسرائيل طويلة في تلك الجريمة الشنعاء ولكن لا احد يستطيع ان يتفوه بذلك لان ساعتها سيتم معاقبته .
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7 - ملاحظ الثلاثاء 18 غشت 2020 - 16:27
مني المستفيد من هته الفوضى؟ اذن لاداعي لتبني إفترادات تافهة.
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8 - تتريت نتمازيرت الثلاثاء 18 غشت 2020 - 16:39
ستسعد اسرائيل بهذا الحكم رغم انها كانت هي المتهم الاول..انه حكم سياسي بالدرجة الاولى..حتى المحكمة الدولية اصبحت غير عادلة..العرب مساكين الكل تكالب عليهم..انهم يثيرون الشفقة بجميع طواءفهم السنيين والشيعيين وغير ذلك كثير..
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9 - الملاحظ الثلاثاء 18 غشت 2020 - 16:41
لمادا محكمة دولية قي جريمة ذهب ضحيتها لبناني على ارض لبنان , يبدو لن العرب لم بفهموا بعد ان كل الكيانات الدولية لن تدين الكيان الصهيوني , و لو ظهر تورطه واضحا جليا , هذا جزء من صفقة القرن
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10 - ولد زايو الثلاثاء 18 غشت 2020 - 16:46
تم اغتيال الحريري منذ خمسة عشر سنة وهو رئيس للوزراء كل هذه المدة من التحقيق وعشرات الملايين من الدولارات صرفت على المحققين المحليين والدوليين ومع ذالك لم يتم التوصل الى الحقيقة.انهم دول الشرق الأوسط يا سادة . لو حصل هذا في دولة نائية ستظهر النتيجة في ظرف يومين بتدخل رجلين من الدرك فقط.
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