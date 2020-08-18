24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:14
|06:48
|13:36
|17:12
|20:15
|21:36
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شركات ترفضُ إجراء تحاليل كورونا رغم تفشي الوباء بين العمال
- الحساسية المختلطة .. الأعراض والعلاج
- كثرة الاسترخاء خلال العطلة قد تسبب المرض
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء في المغرب
- "رونق المغرب" يعلن أسماء الفائزين بجائزة القصّة
شركات ترفضُ إجراء تحاليل كورونا رغم تفشي الوباء بين العمال (5.00)
شروط جديدة تُنظم صُنع وتوضيب وبيع الدقيق المدعوم في المغرب (5.00)
أزمة البحث العلمي تُخرج الجامعات المغربية من التصنيفات العالمية (3.00)
- مستشارون يقترحون زيادة "أعضاء النواب" و"كوطا مغاربة العالم" - (220)
- المغرب يسجل 1069 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (85)
- المستشفيات تعاني نقص أجهزة التنفس والمعدات الطبية في مراكش - (82)
- السّلطات تفرضُ "غرامات" على مصطافين قادمين من مدنٍ "موبوءة" - (62)
- أزمة البحث العلمي تُخرج الجامعات المغربية من التصنيفات العالمية - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إدانة عضو في "حزب الله" بملف اغتيال الحريري
أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، واحدا من المتهمين الأربعة الأعضاء في حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري العام 2005، بعد محاكمة استمرت ستة أعوام.
وقال رئيس المحكمة، القاضي ديفيد راي، في ختام نص حكم استغرقت تلاوته ساعات: "تعلن غرفة الدرجة الأولى سليم عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك بصفته شريكا في ارتكاب عمل إرهابي باستخدام مادة متفجرة، وقتل رفيق الحريري عمدا، وقتل 21 شخصا غيره، ومحاولة قتل 226 شخصا"، هم الجرحى الذين أصيبوا في التفجير الذي قتل فيه الحريري في 14 فبراير 2005.
وأضاف القاضي أن المتهمين الآخرين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا "غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم".
وقالت المحكمة في قرارها إن "الاغتيال عمل سياسي أداره هؤلاء الذين شكل الحريري تهديدا لهم".
وأضافت أن المتهمين "تورطوا في المؤامرة على الأقل يوم 14 فبراير 2005 والفترة التي سبقتها، والأدلة لا تثبت على نحو مؤكد مَن وجهّهم على قتل الحريري ثم تصفيته كخصم سياسي".
وذكرت أن "المحكمة تشتبه بأن لسوريا وحزب الله دوافع لاغتيال" الحريري، "لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في الاغتيال"، و"ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر".
وحضر نجل رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، جلسة النطق بالحكم.