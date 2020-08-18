24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1406:4813:3617:1220:1521:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شركات ترفضُ إجراء تحاليل كورونا رغم تفشي الوباء بين العمال (5.00)

  2. بناء مدينتي المهن والكفاءات في طنجة وبني ملال‎ (5.00)

  3. شروط جديدة تُنظم صُنع وتوضيب وبيع الدقيق المدعوم في المغرب (5.00)

  4. اعتداء جنسي يخرج نساء "أولاد جرار" للاحتجاج (5.00)

  5. دعوة لتجنيب "جيل كورونا" خسائر الهدر المدرسي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | متمردون يعلنون اعتقال الرئيس المالي إبراهيم كيتا

متمردون يعلنون اعتقال الرئيس المالي إبراهيم كيتا

متمردون يعلنون اعتقال الرئيس المالي إبراهيم كيتا
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:15

أعلن أحد قادة التمرد في مالي لفرانس برس أن عسكريين متمردين "اعتقلوا" بعد ظهر الثلاثاء في باماكو الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس الوزراء بوبو سيسيه.

وقال العسكري، طالبا عدم كشف هويته: "يمكننا أن نؤكد لكم أن الرئيس ورئيس الوزراء في قبضتنا. لقد تم اعتقالهما في منزل" الرئيس، فيما ذكر مصدر عسكري آخر في معسكر المتمردين أن "الرئيس كيتا ورئيس الوزراء في آلية مدرعة تتجه إلى كاتي"، القاعدة العسكرية في ضاحية باماكو من حيث بدأ التمرد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - rachida الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:12
السلام عليكم.أنا مافهمتش هاد البشر أشنوا عندو فمخوا.واش خلقنا الله باش نعيشوا بخير ولا خلقنا باش نذمروا بعضياتنا ونقتلو بعضياتنا ونتعداو على بعضياتنا.الحمدلله ملي خرجنا الله من الجنة أما كون بقينا فيها كون راه ذمرناها وخربناها حتى هي مسكينة.الحمدلله ملي نجاها الله من المصائب ديالنا.اما كون راه حتى ولات في خبر كان كما درنا الكرة الأرضية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
2 - Ammar الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:13
هذا هو حال أفريقيا انقلاب وراء آخر. الإستعمار نخر القارة بأكملها وما زال بحجة أنه يدافع عن مصالح الشعوب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
3 - Amine الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:23
علاش العسكريين كيتمردو؟ انا عندي الخبر ان العسكر كينقلبو مشي كيتمردو اما لكيتمرد فهو المواطنين او مجموعة منهم. و الله اعلم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - إبن البادية الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:26
لا يمكن أن يتم هذا الانقلاب دون موافقة فرنسا والمغرب الدولتان اللتان تتواجدان بقوة أمنيا وعسكريا في مالي...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - النقد الذاتي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:35
إذا كان قائد هذا التمرد من الجيش فإن أمر اعتقال الرئيس جاء من باريس...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
6 - شتي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:41
الإستعمار انتهى منذ عقود. المشكلة في الأفارقة ماشي في الإستعمار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
7 - mustapha الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:43
إعتقلوا أحد ولات فرنسا المتحكمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.