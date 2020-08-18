متمردون يعلنون اعتقال الرئيس المالي إبراهيم كيتا

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن أحد قادة التمرد في مالي لفرانس برس أن عسكريين متمردين "اعتقلوا" بعد ظهر الثلاثاء في باماكو الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس الوزراء بوبو سيسيه.

وقال العسكري، طالبا عدم كشف هويته: "يمكننا أن نؤكد لكم أن الرئيس ورئيس الوزراء في قبضتنا. لقد تم اعتقالهما في منزل" الرئيس، فيما ذكر مصدر عسكري آخر في معسكر المتمردين أن "الرئيس كيتا ورئيس الوزراء في آلية مدرعة تتجه إلى كاتي"، القاعدة العسكرية في ضاحية باماكو من حيث بدأ التمرد.