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متمردون يعلنون اعتقال الرئيس المالي إبراهيم كيتا
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:15
أعلن أحد قادة التمرد في مالي لفرانس برس أن عسكريين متمردين "اعتقلوا" بعد ظهر الثلاثاء في باماكو الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس الوزراء بوبو سيسيه.
وقال العسكري، طالبا عدم كشف هويته: "يمكننا أن نؤكد لكم أن الرئيس ورئيس الوزراء في قبضتنا. لقد تم اعتقالهما في منزل" الرئيس، فيما ذكر مصدر عسكري آخر في معسكر المتمردين أن "الرئيس كيتا ورئيس الوزراء في آلية مدرعة تتجه إلى كاتي"، القاعدة العسكرية في ضاحية باماكو من حيث بدأ التمرد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - rachida الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:12
السلام عليكم.أنا مافهمتش هاد البشر أشنوا عندو فمخوا.واش خلقنا الله باش نعيشوا بخير ولا خلقنا باش نذمروا بعضياتنا ونقتلو بعضياتنا ونتعداو على بعضياتنا.الحمدلله ملي خرجنا الله من الجنة أما كون بقينا فيها كون راه ذمرناها وخربناها حتى هي مسكينة.الحمدلله ملي نجاها الله من المصائب ديالنا.اما كون راه حتى ولات في خبر كان كما درنا الكرة الأرضية
2 - Ammar الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:13
هذا هو حال أفريقيا انقلاب وراء آخر. الإستعمار نخر القارة بأكملها وما زال بحجة أنه يدافع عن مصالح الشعوب.
3 - Amine الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:23
علاش العسكريين كيتمردو؟ انا عندي الخبر ان العسكر كينقلبو مشي كيتمردو اما لكيتمرد فهو المواطنين او مجموعة منهم. و الله اعلم.
4 - إبن البادية الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:26
لا يمكن أن يتم هذا الانقلاب دون موافقة فرنسا والمغرب الدولتان اللتان تتواجدان بقوة أمنيا وعسكريا في مالي...
5 - النقد الذاتي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:35
إذا كان قائد هذا التمرد من الجيش فإن أمر اعتقال الرئيس جاء من باريس...
6 - شتي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:41
الإستعمار انتهى منذ عقود. المشكلة في الأفارقة ماشي في الإستعمار.
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