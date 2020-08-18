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الرئيسية | خارج الحدود | المملكة العربية السعودية تطالب بـ"معاقبة حزب الله"

المملكة العربية السعودية تطالب بـ"معاقبة حزب الله"

المملكة العربية السعودية تطالب بـ"معاقبة حزب الله"
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 20:50

دعت السعودية، الثلاثاء، إلى "معاقبة حزب الله وعناصره الإرهابية"، بعدما دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان العضو في حزب الله اللبناني سليم عياش في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري العام 2005، بعد محاكمة استمرت ستة أعوام.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة ترى في الحكم القضائي "ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم"، داعية إلى "تحقيق العدالة ومعاقبة حزب الله وعناصره الإرهابية".

وأضافت أن السعودية تتطلع "إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين بدون استثناء".

وكانت المحكمة برأت ثلاثة من المتهمين الأربعة المنتمين الى حزب الله، وقالت إنها "تشتبه بأن لسوريا وحزب الله دوافع لاغتيال" الحريري الذي كان مقرّبا جدا من السعودية؛ "لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في الاغتيال"، و"ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن مغربي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 21:09
في الحقيقة وبعيدا عن ما صرحت به السعوديه... مايسمى بحزب الله هو سبب خراب لبنان. لانه لا يعقل في بلد ما ان تكون فيه ميليشيات مسلحة اكثر من جيش الدولة مثل حال لبنان ؟!
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