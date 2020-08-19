117 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4828 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا ذكر أنه تم رصد 117 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.

وارتفع إجمالي المصابين إلى 937321 شخصا، بينما اقتربت حصيلة الوفيات من 16 ألفا حالة، فيما يعادل عدد المتعافين 750 ألفا.