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كُتّاب وآراء
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117 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:40
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4828 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا ذكر أنه تم رصد 117 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.
وارتفع إجمالي المصابين إلى 937321 شخصا، بينما اقتربت حصيلة الوفيات من 16 ألفا حالة، فيما يعادل عدد المتعافين 750 ألفا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - Hassan Dima الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:56
حتى الوضع عندنا لا يبشر بخير تتذكرون في أول شهـر للجائحة گان الگثير يستهزئ بدول أخرى على أساس لن يصيبنا ما نحن فيه وگان هـناك من أراد إرگب على الموجة مثل عدة جماعات قامت بالتعقيم وإقتناء معدات لذالك ومخترعين ووووو أين گل هـذا الآن عليگم بالخجل من أنفسگم وأين هـو مفعول الگلوروگين لذالك گان الدگتور المنبوذ محقا بقوله عليگم بالبروبوليس لتقوية المناعة ونظام غذائي طبيعي والتاريخ سيذكر الجميع
2 - مواطن الأربعاء 19 غشت 2020 - 10:57
اتسائل لماذا هذا التركيز اليومي على عدد الوفيات في روسيا و إيران دون غيرها من البلدان، هلا اعطيتمونا عدد الاصابات الفعلي بباقي دول العالم حتى يعلم المغاربة انهم ليسوا استثناء و أن سياسة الحمومة هي سياسة تهويل فقط.
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