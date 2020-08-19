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كُتّاب وآراء
وزير الصحة البريطاني: عدوى "كورونا" في البيوت
قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا لن تحذو حذو فرنسا على الأرجح في إلزام الناس بوضع كمامات في أماكن العمل لأن برنامجها للفحص والرصد يظهر أن معظم المصابين بفيروس "كوفيد-19" تعرضوا للعدوى في المنازل.
وأوضح هانكوك، في تصريح صحفي، أن "السبب هو الأدلة المستقاة من برنامج هيئة الصحة الوطنية للفحص والرصد تظهر أن من أصيبوا بالمرض تعرضوا للعدوى في معظم الأحيان أثناء تجمع عائلي أو غيره في أحد المنازل".
وأضاف المسؤول، ردا على سؤال بشأن ما إن كانت بريطانيا ستفرض وضع الكمامات في أماكن العمل مثلما حدث في فرنسا، "لا ندرس القيام بذلك في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أنه "نعتقد من الأدلة التي لدينا أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض في أماكن العمل منخفض نسبيا".
وأعلنت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، عن إعادة تنظيم سياسات الصحة العامة مع إنشاء معهد جديد سيركز على الأمراض المعدية وسط أزمة فيروس كورونا المستجد.