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الرئيسية | خارج الحدود | إجمالي "وفيات كورونا" يتجاوز 20 ألفا في إيران

إجمالي "وفيات كورونا" يتجاوز 20 ألفا في إيران

إجمالي "وفيات كورونا" يتجاوز 20 ألفا في إيران
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 19 غشت 2020 - 14:50

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز 350 ألف حالة بعد تسجيل 2444 إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 20 ألفا و 125 حالة؛ بعد تسجيل 153 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت المسؤولة الانتباه إلى أن 3868 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 302 ألفا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا.

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