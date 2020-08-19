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الرئيسية | خارج الحدود | تونس تعمل على تطوير لقاح ضد فيروس "كورونا"

تونس تعمل على تطوير لقاح ضد فيروس "كورونا"

تونس تعمل على تطوير لقاح ضد فيروس "كورونا"
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 19 غشت 2020 - 20:43

أعلنت السلطات الصحية في تونس، الأربعاء، الشروع في تطوير لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد، تزامنا مع عودة الارتفاع بعدد الإصابات الذي يسجل أرقاما قياسية منذ قرار فتح الحدود في البلاد.

وقال الهاشمي الوزير، مدير معهد باستور الحكومي، إن "هناك فريقا يعمل على تطوير لقاح ضد "كورونا"، وما زال في المراحل ما قبل السريرية".

وأوضح الوزير، في مؤتمر صحافي، أن "الفريق يملك تجربة سابقة في تطوير لقاح ضد داء الكلب باستعمال تكنولوجيا تلقيح الحمض النووي، وسنستعمل نفس هذه التكنولوجيا".

ولا يوجد أي لقاح في العالم جاهز للتسويق بعد، إلا أن 168 مشروع لقاح في العالم في مختلف مراحل التطوير، وفقا لمنظمة العالمية للصحة.

وأضاف الوزير: "نبذل مجهودا بإمكانيات محدودة، ونحاول الوصول إلى نتائج".

وبموازاة ذلك، ومنذ قرار فتح الحدود في 27 يونيو مع بدء موسم السياحة، سجلت البلاد ارتفاعا لافتاً في عدد الإصابات بالفيروس، تجاوز المائة إصابة يومياً خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأحصت السلطات الصحية التونسية، الثلاثاء، 129 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة منذ مارس إلى 2314، وتوفي من بينهم 57 شخصا.

وتبعا لذلك، أقرت الحكومة التونسية وجوب وضع الكمامات في الأماكن العامة، وخاصة في وسائل النقل والإدارات. كما فرضت إظهار تحاليل سلبية للفيروس لكل مسافر يدخل البلاد، مهما كان تصنيف البلد القادم منه.

وتتزامن عودة مؤشرات تأزم الوضع الصحي في البلاد مع أزمة سياسية، إثر استقالة رئيس الحكومة وتعيين خليفة له لا يزال يخوض مفاوضات من أجل تشكيل حكومة جديدة.

ولا تزال تونس تواجه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفترة الإغلاق التي فرضتها خلال الموجة الأولى لفيروس "كورونا" المستجد، وبلغت نسبة البطالة خلال الفصل الثاني 18 في المائة وتراجع النمو الاقتصادي بـ21,6 في المئة، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - عبد الهادي الأربعاء 19 غشت 2020 - 20:56
تجربة موفقة دون نسيان الهريسة العزيزة
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20
2 - اللهم الفرج الأربعاء 19 غشت 2020 - 20:59
اللهم نشريوه من عند تونس احسن من روسيا بعد ترونسبور قريب. هادا هو حال من فضل الفن والراقات على العلم والعلماء ديما ننتظر الفرج من عند الاخرين
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18
3 - zaki from germany الأربعاء 19 غشت 2020 - 21:00
خبر جميل.... صراحة هذا ما كان يجب أن يفعله المغرب.. عوظ إرسال اسطول من الطائرات المدنية والعسكرية و طائرات شحن كمساعدات للبنان و مستشفى ميداني بكامل الاختصاصات ... هذا البلد الذي ملياردروه قادرون حتى على إعادة اعمار كل إفريقيا!
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28
4 - يونس من الرباط الأربعاء 19 غشت 2020 - 21:00
مهارة الطب التونسي و البحت العلمي في تونس معترف به عالميًا . لن أفاجأ إذا ما سمعت ان التونسيون وجدوا لقاح فعال ضد كورونا !
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17
5 - حسين عمري الأربعاء 19 غشت 2020 - 21:01
عندما تتزوج.الديمقراطية والحرية ورقي الشعب .تخرج الأدمغة للعمل والابتكار دونما خوف أو إحتقار...تونس بلد الثورة ...وحتى في خلافات السياسيين رقي رغم محاولات شياطين العرب...شيطنة الوضع الداخلي..هاهم علماؤها يهاجمون زملائهم عبر ربوع المعمور..غير منتظرين فتات الموائد....تحية تونس الثورة
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20
6 - يوسف الأربعاء 19 غشت 2020 - 21:03
هاهي تونس عاد خرجات من الروينا وباغا الطور لقاح نتاعها، والحكومة ديالنا باغا مواطنين تجرب فيهوم لقاح ديال دول أخرى
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20
7 - اللقاح الأربعاء 19 غشت 2020 - 21:03
كيبان لي الحل الوحيد هو اعطاء اللقاح للفءات الهشة( اللدين ليهم خطورة الإصابة ) من الشهر 9 بدون انتظار مراحل استكمال التجارب لان خطورة الفيروس عندهم اكتر من مخاطر اللقاح لا محالة وترك الاخرين ياخدون مناعة القطيع وهدا هو الحل المتالي أما الا تسننا التلقيح غدي يموتو ما زال موجد التلقيح وهاد الاقتراح مغديش شعب الكرتيك وأصحاب نظرية الموامراة واللدين يفهمون في كل شيء
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5
8 - اخويا العربي الأربعاء 19 غشت 2020 - 21:05
نتمنى من الله ان يكون لقاح جيد وفعال للاشقاء التونسين ونتعاند على العلم . لا نتعادو على الجهل والنفاث . اينكم ايها العرب الان بان المليح من القبيح .
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9
9 - ابو مروة-ج-ن الأربعاء 19 غشت 2020 - 21:05
ثمة تطور كبير للطب و للعلوم الصحية في تونس و هذا البلد قفز الى المراتب المتقدمة في السباق نحو ايجاد لقاح ضد كوفيد-19 بامكانه انقاد البشرية من الهم و الغمة و الانهيار الاقتصادي و الاجتماعي و السكاني و الفلاحي- و تونس بلد رائد في شتى المجالات من صناعة السيارات و القطارات و البواخر و السياحة و محاربة التصحر و مكافحة التلوث و الاوبئة - ينبغي تقليد هذا البلد العريق في ميدان البحث الزراعي و زراعة النخيل و محاربة الجفاف...
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5
10 - كوفيد 20 الأربعاء 19 غشت 2020 - 21:20
تونس اللتي لاتتوفر على الامكانية الطبية اللازمة لانتاج لقاح لجائحة كورونا واللتي تعيش ازمة سياسية تحاول ان تتموقع مع الدول اللتي تحاول انتاح لقاح فعال ضد هدا المرض وهنا نتساءل اين هو المغرب من هدا هل لا يملك فقط الا البروباغاندا الفارغة
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4
11 - غرباوي مهاجر الأربعاء 19 غشت 2020 - 21:23
نتمنا ان تلقى حظها عبر العالم في الإعلام مثل دول أخرى.
على ما يظهر جميع الدول تقول: عندها او تستعد الاجاد تلقيح.
لا افهم في طب. مجرد سؤال: لا يوجد شيء اخر في مكان تلقيح! شربة، تبخيرة ولا تفوسيخة....
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12 - كمال الأربعاء 19 غشت 2020 - 21:28
تونس دائما في الطليعه .بالرغم من صغر حجمها وثرواتها المتواضعه الا انها تتفوق في مجالات عديده على باقي الدول المغاربيه .
تعمل بصمت وباعتدال ولا تتدخل في ما لا يعنيها وتحتفض بعلاقه جيده مع الجميع . اما باقي الدول المحيطة بها يبدو انها لا يمكن لها العيش بدون صراعات التي لا تنتهي ابدا .
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13 - متتبع الأربعاء 19 غشت 2020 - 21:36
تبارك الله على التوانسة يعملون في صمت . تهناو من كورونا في صمت و رجعو اقتصادهم في صمت و ها هوما كايدابزو مع اللقاح في صمت . ماشي بحال واحد البلاد فضحو الدنيا بصنع بالكمامات .
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14 - مروان الأربعاء 19 غشت 2020 - 21:40
المنضومة الصحية بتونس لابأس بها بالمقرانة مع دول المغرب العربي عندها مؤهلات تساعدها في التنفيب عن مصل كوفيد 19 نتمنى لها التوفيق.
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