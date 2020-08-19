تونس تعمل على تطوير لقاح ضد فيروس "كورونا"

هسبريس - أ.ف.ب

أعلنت السلطات الصحية في تونس، الأربعاء، الشروع في تطوير لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد، تزامنا مع عودة الارتفاع بعدد الإصابات الذي يسجل أرقاما قياسية منذ قرار فتح الحدود في البلاد.

وقال الهاشمي الوزير، مدير معهد باستور الحكومي، إن "هناك فريقا يعمل على تطوير لقاح ضد "كورونا"، وما زال في المراحل ما قبل السريرية".

وأوضح الوزير، في مؤتمر صحافي، أن "الفريق يملك تجربة سابقة في تطوير لقاح ضد داء الكلب باستعمال تكنولوجيا تلقيح الحمض النووي، وسنستعمل نفس هذه التكنولوجيا".

ولا يوجد أي لقاح في العالم جاهز للتسويق بعد، إلا أن 168 مشروع لقاح في العالم في مختلف مراحل التطوير، وفقا لمنظمة العالمية للصحة.

وأضاف الوزير: "نبذل مجهودا بإمكانيات محدودة، ونحاول الوصول إلى نتائج".

وبموازاة ذلك، ومنذ قرار فتح الحدود في 27 يونيو مع بدء موسم السياحة، سجلت البلاد ارتفاعا لافتاً في عدد الإصابات بالفيروس، تجاوز المائة إصابة يومياً خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأحصت السلطات الصحية التونسية، الثلاثاء، 129 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة منذ مارس إلى 2314، وتوفي من بينهم 57 شخصا.

وتبعا لذلك، أقرت الحكومة التونسية وجوب وضع الكمامات في الأماكن العامة، وخاصة في وسائل النقل والإدارات. كما فرضت إظهار تحاليل سلبية للفيروس لكل مسافر يدخل البلاد، مهما كان تصنيف البلد القادم منه.

وتتزامن عودة مؤشرات تأزم الوضع الصحي في البلاد مع أزمة سياسية، إثر استقالة رئيس الحكومة وتعيين خليفة له لا يزال يخوض مفاوضات من أجل تشكيل حكومة جديدة.

ولا تزال تونس تواجه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفترة الإغلاق التي فرضتها خلال الموجة الأولى لفيروس "كورونا" المستجد، وبلغت نسبة البطالة خلال الفصل الثاني 18 في المائة وتراجع النمو الاقتصادي بـ21,6 في المئة، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء.