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الرئيسية | خارج الحدود | 110 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة بروسيا

110 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة بروسيا

110 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة بروسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 20 غشت 2020 - 10:50

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 4785 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وارتفع بذلك إجمالي المصابين إلى أكثر من 942 ألف حالة.

مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أنه تم تسجيل 110 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس لتتجاوز حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 16 ألف حالة، وتجاوز عدد المتعافين 755 ألفا.

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