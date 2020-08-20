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كُتّاب وآراء
ماكرون يستبعد الحجر رغم تفشي الفيروس في فرنسا
استبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض إغلاق في البلاد في ظل زيادة جديدة في إصابات فيروس كورونا؛ إذ سجلت فرنسا أمس الأربعاء 3776 إصابة جديدة بالفيروس، وهي أعلى زيادة يومية بالبلاد خلال ثلاثة أشهر.
وقال ماكرون في حوار مع مجلة "باريس ماتش" الفرنسية: "لا يمكننا إغلاق البلاد نظرا لأن الضرر المباشر للإغلاق ضخم".
ويتعين ارتداء الكمامات الآن في الأماكن الخارجية المكتظة بكل من باريس ومرسيليا، وسوف تفرض تولوز ارتداء الكمامات اعتبارا من غد الجمعة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، وهي أول مدينة فرنسية كبيرة تتخذ هذه الخطوة.
وقال ماكرون للمجلة نفسها إن "استجابة البلاد يجب أن تكون من أجل تسريع وتيرة الحصول على اللقاحات، وتوفير أفضل استجابة صحية في ظل ما تعرفه من تطورات".
كما أضاف الرئيس الفرنسي أنه في حال ما إذا احتدم الأمر يتعين على السلطات اللجوء إلى عمليات الإغلاق المحلية المستهدفة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأضاف إيمانويل ماكرون، في خضم تطور تفشي كورونا بفرنسا، أن فحص المصابين وتعقبهم وعزلهم، وتوسيع نطاق ارتداء الكمامات حال الضرورة، أمور رئيسية ينبغي استحضارها.