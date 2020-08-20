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كُتّاب وآراء
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139 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة في إيران
الخميس 20 غشت 2020 - 14:45
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز 352 ألف حالة بعد تسجيل 2279 إصابة جديدة.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بارتفاع إجمالي الوفيات إلى 20 ألفا و 264 حالة بعد تسجيل 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
ولفتت المسؤولة الانتباه إلى أن 3869 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 304 آلاف، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - شرف الخميس 20 غشت 2020 - 15:01
نرجو اخبارنا بالوضعية الوبائية في الدول العربية كمصر والسعودية والكويت واليمن وسلطنة عمان والعراق وسوريا والاردن وفلسطين..
2 - bbahmmo moh الخميس 20 غشت 2020 - 15:29
لماذا تنشرون حصيلة الوباء بدولة إيران !! هل عندنا طائفة شيعية تتابع اخبرهم عن كثب ؟ ام هو شماتة ؟ اين حصيلة الدول الأخرى العربية والإفريقة ؟
مجرد خاطرة
مجرد خاطرة
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