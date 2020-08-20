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الرئيسية | خارج الحدود | منظمة: أوروبا تستطيع دحر "كورونا" بدون إغلاق

منظمة: أوروبا تستطيع دحر "كورونا" بدون إغلاق

منظمة: أوروبا تستطيع دحر "كورونا" بدون إغلاق
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 20 غشت 2020 - 19:43

قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن أوروبا يمكنها مكافحة فيروس كورونا المستجد من دون عمليات إغلاق كاملة الآن، بعد أن أصبحت السلطات أفضل استعداداً واكتسبت المعرفة حول كيفية مكافحته في الأشهر الأخيرة.

وقال هانز كلوج، رئيس الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، للصحافيين: "من خلال التدابير الأساسية المتخذة على الصعيد الوطني والتدابير الإضافية المستهدفة، نحن في وضع أفضل بكثير للقضاء على البؤر المحلية للفيروس".

وأضاف: "يمكننا إدارة الفيروس والحفاظ على تشغيل عجلة الاقتصاد ونظام التعليم".

وقال إن أوروبا شهدت زيادة مطردة في عدد الحالات خلال الشهرين الماضيين.

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