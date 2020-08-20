إيطاليا تسجّل أعلى إصابات بـ"كورونا" منذ 23 ماي

هسبريس - د .ب .أ

سجّلت إيطاليا أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ 23 ماي.

وأعلنت إيطاليا 845 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما أفاد مسؤولون في وزارة الصحة الخميس.

ويأتي العدد الكبير من الإصابات بعدما أعلنت وزارة الصحة الأربعاء 642 إصابة جديدة، ما يعكس ارتفاعا في الأعداد.