الجدل يرافق الوجود العسكري الأجنبي في منطقة الساحل الإفريقي

هسبريس من الرباط

تحدث مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة عن تصاعد الجدل في منطقة الساحل الإفريقي حول جدوى الوجود العسكري للقوات الأجنبية، خاصة الأمريكية والفرنسية على أراضيها.

المركز، وضمن مقالة اعتمد فيها على دراستين منشورتين في مجلة "الشؤون الدولية" الصادرة عن المعهد الملكي للشؤون الدولية، تحدث عن مستقبل التدخل الأمريكي المباشر أو غير المباشر في منطقة الساحل الإفريقي والذي قال فيه إنه "غير مؤكد، وذلك بالنظر إلى إستراتيجية الدفاع الوطني للرئيس ترامب المُعلنة عام 2018، والتي تعطي أولوية للتنافس الإستراتيجي بين الدول وليس للإرهاب".

وقال المركز إنه "بالرغم من وجود دوافع اقتصادية مهمة وراء التدخل الفرنسي في الساحل الإفريقي، فإن المُحرك الرئيسي للأفعال الفرنسية في تلك المنطقة هو الدافع الأمني".

وأبرز المركز أن التدخل الأمريكي في منطقة الساحل الإفريقي مرَّ بمرحلتين أساسيتين، ترتبط الأولى بالتدخلات غير المباشرة والتي كانت فيما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وذلك من خلال بناء قدرات عديد من الدول مثل مالي وتشاد والنيجر.

المرحلة الثانية التي ذكرها المركز تهم التدخلات المباشرة، ويقول المركز إنها "هي النمط الذي أعقب انقلاب مالي عام 2012، حيث علَّقت الولايات المتحدة المساعدة الأمنية مع البلاد، وبدأت عملياتها المباشرة مع الحرب الأهلية وتوسع العمليات الإرهابية المرتبطة بها< وهو ما خلق ظروفًا مواتية لتطور التعاون الأمني بين واشنطن ودول الساحل على نحو غير مسبوق".

وقال المركز إن تاريخ بدء أجهزة المخابرات الفرنسية بمراقبة ومكافحة التهديدات الموجهة إلى المواطنين الفرنسيين في منطقة الساحل الإفريقي يعود إلى أواخر التسعينيات من القرن الماضي، باعتباره بداية التدخل الفرنسي في المنطقة فيما بعد الحقبة الاستعمارية، وقد دارت التدخلات في الغالب خلال تلك الفترة، وفقًا لرؤية الأجهزة الاستخباراتية حول مواجهة التهديدات الأمنية.

وعلى الرغم من غموض مصطلح التهديدات فإن الباحث يذكر عنصرين متكررين فيما يتعلق بتحديد مدلولها. ويتعلق العنصر الأول، بحسب الوثيقة، بالجماعات الإرهابية المسلحة، ويُترجم هذا في الكيانين الجهاديين الرئيسيين في منطقة الساحل الإفريقي، وهما: جماعة دعم الإسلام والمسلمين، وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، وما يمثّلانه من تهديد للمواطنين الفرنسيين في فرنسا أو للذين يعيشون في منطقة الساحل.

أما العنصر الثاني، فيقول المركز إنه هو ما يُسمى "القنبلة الديموغرافية الموقوتة" في الساحل، حيث تُعد تشاد ومالي والنيجر من أعلى خمس دول في العالم من حيث معدلات الخصوبة؛ وهو ما يخلق حالة من القلق المرتبط بتداعيات ذلك بوضوح على معدلات البطالة، وموجات الهجرة إلى أوروبا، التي تُمثل -وفقًا للحكومات الليبرالية الأوروبية- محفزات للصعود الانتخابي لليمين الشعبوي.