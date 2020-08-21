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الرئيسية | خارج الحدود | لبنان يدخل إلى مرحلة جديدة من "الإغلاق العام"

لبنان يدخل إلى مرحلة جديدة من "الإغلاق العام"

لبنان يدخل إلى مرحلة جديدة من "الإغلاق العام"
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 21 غشت 2020 - 11:30

دخل اللبنانيون صباح الجمعة مرحلة جديدة من الاغلاق العام جراء التفشي المتزايد لفيروس كورونا المستجد فيما تستمر الفاتورة الاجتماعية والاقتصادية للوباء في الازدياد، بمئة مليون شخص مهددين بالفقر المدقع في العالم، وتوقعات بعجز كبير في ألمانيا وارتفاع الدين العام البريطاني غلى مستوى غير مسبوق منذ 1961.

في لبنان، وبهدف مواجهة الأعداد القياسية في الإصابات وامتلاء المستشفيات بمرضى كوفيد-19 والمصابين جراء الانفجار الهائل في 4 غشت في مرفأ بيروت، دخل مرسوم إعادة الإغلاق الذي أصدرته السلطات حيز التنفيذ الجمعة وسيستمر لأكثر من أسبوعين، ويصاحب ذلك حظر تجول يومي من الساعة 18,00 إلى الساعة 06,00 بالتوقيت المحلي.

ولن تطبق هذه القيود التي من المقرر أن تستمر حتى السابع من شتبر، في الأحياء المتضررة من الانفجار المميت حيث ما زالت عمليات التنظيف وإعادة الإعمار ومساعدة السكان جارية.

وحذّر وزير الصحة اللبناني حمد حسن من أن البلاد التي سجلت رسميا ما لا يقل عن 9758 إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، بينها 107 وفيات "وصلت إلى شفير الهاوية".

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1 - مواطن من المغرب الجمعة 21 غشت 2020 - 11:41
منع التجول والخروج بين السادسة مساءا والسادسة صباحا. هذا ما يجب تطبيقه عندنا لان الليل سار مرتعا للمجرمين والمعربدين والحشاسين ناهيك عن الضجيج الذي يحدثه الأطفال في الازقة إلى ساعات متأخرة من الليل لا يبالون لا بالمرضى ولا بالذين عندهم شغل باكرا
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