24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:17
|06:50
|13:36
|17:11
|20:12
|21:32
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جمعية: دوافع "توريد النفايات للمغرب" غير مطمئنة
- خبير يقترح تصحيح منظومة الصحة بعد لملمة الجراح وتأبين الّأرواح
- السلطات تستعد للموسم الفلاحي في اشتوكة آيت باها
- المعتصم يبحث في شِعر المَلحون عند الشيخ العلمي
- التوتر النفسي يُعيق إنقاص الوزن
"الصراعات والحروب" تلتهم الملايين في التعاضدية الوطنية للفنانين (5.00)
الخطاب الملكي يحذر من تداعيات قرار إعادة "الحجر الصحي" الشامل (2.78)
- الخطاب الملكي يحذر من تداعيات قرار إعادة "الحجر الصحي" الشامل - (133)
- تجارب سريرية حول اللقاح ضد "كورونا" تجمع بين المغرب والصين - (92)
- الملك: لم نكسب "معركة كورونا" .. وخرق التدابير سلوك غير وطني - (87)
- البؤر الوبائية تفرض "الإغلاق" في بني ملال ومراكش والدار البيضاء - (77)
- قرار "إعادة الحجر" في مدن المملكة يثير امتعاض معلقين مغاربة - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لبنان يدخل إلى مرحلة جديدة من "الإغلاق العام"
دخل اللبنانيون صباح الجمعة مرحلة جديدة من الاغلاق العام جراء التفشي المتزايد لفيروس كورونا المستجد فيما تستمر الفاتورة الاجتماعية والاقتصادية للوباء في الازدياد، بمئة مليون شخص مهددين بالفقر المدقع في العالم، وتوقعات بعجز كبير في ألمانيا وارتفاع الدين العام البريطاني غلى مستوى غير مسبوق منذ 1961.
في لبنان، وبهدف مواجهة الأعداد القياسية في الإصابات وامتلاء المستشفيات بمرضى كوفيد-19 والمصابين جراء الانفجار الهائل في 4 غشت في مرفأ بيروت، دخل مرسوم إعادة الإغلاق الذي أصدرته السلطات حيز التنفيذ الجمعة وسيستمر لأكثر من أسبوعين، ويصاحب ذلك حظر تجول يومي من الساعة 18,00 إلى الساعة 06,00 بالتوقيت المحلي.
ولن تطبق هذه القيود التي من المقرر أن تستمر حتى السابع من شتبر، في الأحياء المتضررة من الانفجار المميت حيث ما زالت عمليات التنظيف وإعادة الإعمار ومساعدة السكان جارية.
وحذّر وزير الصحة اللبناني حمد حسن من أن البلاد التي سجلت رسميا ما لا يقل عن 9758 إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، بينها 107 وفيات "وصلت إلى شفير الهاوية".