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كُتّاب وآراء
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تركيا تحول متحف "تشورا" بإسطنبول إلى مسجد
الجمعة 21 غشت 2020 - 19:40
تعتزم تركيا تحويل متحف "تشورا" في إسطنبول، الذي كان كنيسة أرثوذوكسية يونانية سابقة إلى مسجد، طبقا لما ذكرته صحيفة "جازيت" الرسمية اليوم الجمعة، ونقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم.
يأتي القرار بعد حوالي شهر من فتح تركيا متحف "آيا صوفيا" المشهور في إسطنبول للصلاة.
وكانت محكمة تركيا قد سمحت بتحويل متحف "خورا" إلى كنيسة العام الماضي، لتكون سابقة لمتحف آيا صوفيا.
يأتي القراران وسط تصاعد التوترات مع الجارة اليونان بسبب نزاعات إقليمية في بحر إيجه والبحر المتوسط.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
1 - سميرة الجمعة 21 غشت 2020 - 19:46
و ماذا عن العلاقات الدبلوماسية و الإقتصادية مع إسرائيل ؟
تعليق غير لائق
-80
2 - متتبع الجمعة 21 غشت 2020 - 19:47
تبارك الله ما شاء الله الحمد لله. ان الله ناصر دينه ولو كره الكافرون. اللهم قيض للمسلمين من يقومون بامر دينهم.
3 - tadlawi الجمعة 21 غشت 2020 - 19:54
أحسن خبر سمعت من شحال هاذي.واسير أسي أردوغان الله إنصرك
4 - النقد الذاتي الجمعة 21 غشت 2020 - 19:55
تركيا تسير بخطا موفقة نحو مصاف الدول الكبرى وبسط هويتها الإسلامية وان شاء الله سنسمع عودة الخط العربي في الكتابة التركية
5 - kamal الجمعة 21 غشت 2020 - 19:55
أرض الله واسعة فيمكن لتركيا أن تبني عدة مساجد. لكن تسييس الإسلام للعب على مشاعر المسلمين تلك هي خدعة فقط. فهنا يتضح أن الهدف ليس بناء بيوت الله وإنما كعداء مع اليونان. فهذا هو النفاق.
تعليق غير لائق
-58
6 - الحمد لله الجمعة 21 غشت 2020 - 19:56
الله يبارك والله يزيدهم... ونرى كل الخير في تركيا - إزدهار في المستشفيات والطب والتعليم والبنية التحتية والسيادة ووو... ومواطنيهم لا ينقصهم خير... وهاذا من فظل ربي... كما رب العزة (ولئن شكرتم لأزيدنكم) -
علينا ان نعتبر ونرجع إلى الله - فلا ملجأ من الله الا اليه!
علينا ان نعتبر ونرجع إلى الله - فلا ملجأ من الله الا اليه!
7 - hugo الجمعة 21 غشت 2020 - 20:01
اللهم نصر الاسلام و المسلمين.مساجد المسلمين في اسبانيا تحولت ال كنائس، وارذوغان حول كنائسهم الى مساجد،
8 - امير الشعراء الجمعة 21 غشت 2020 - 20:02
اللهم زد وبارك.
وكثر حسادنا.
هكذا السلاطين والا فلا.
لا ارتعاب لا من فرنسا ولا من العم غام.
يقول الشاعر:
من يخف ربه يعش بغير ونى...
لقد دعا ربه من يدع الله نجا
وكثر حسادنا.
هكذا السلاطين والا فلا.
لا ارتعاب لا من فرنسا ولا من العم غام.
يقول الشاعر:
من يخف ربه يعش بغير ونى...
لقد دعا ربه من يدع الله نجا
9 - HAMID الجمعة 21 غشت 2020 - 20:05
يعني يريدون من الغرب فعل نفس الشيئ ،جعل من المساجد كنائس !!!الاخوان يريدون اشعال حرب طائفية لكي تسقط الحكومات العربية ويسيطرو على الحكم ،كما فعلو بليبيا
تعليق غير لائق
-17
10 - ابودرار الجمعة 21 غشت 2020 - 20:07
و ماذا عن العلاقات الدبلوماسية و الإقتصادية مع إسرائيل ؟ هذا الأم لا احد يتكلم
عنه اسرائل واصداقة التركية المتينة؟؟؟؟
عنه اسرائل واصداقة التركية المتينة؟؟؟؟
تعليق غير لائق
-16
11 - طنجةالعالية الجمعة 21 غشت 2020 - 20:07
كانا أفضل لكم أن تتطرقو إلى اكتشاف حقول الغاز التي أعلنت عنهم تركيا اليوم اللهم زد وبارك لهم يستاهلو لأنهم يعملون كثيرا ليس مثل أشباه الدول التي تتغنى بالتطبيع مع الكيان الوهمي والارتماء في احضانها
12 - حمادي الجمعة 21 غشت 2020 - 20:08
الوقاحة هي أن تتجاهل جوع و معاناة الفقراء و تبني لهم مسجدًا "فاخراً" يشكون فيه لله جوعهم و فقرهم
13 - مغربي قح الجمعة 21 غشت 2020 - 20:09
مسرحية تركية اخرى تنظاف في مسيرة اردوغان الذي يستغل الدين لقرب الانتخابات،لو ان لديه غيرة حقيقية على الاسلام لغير اولا دستوره العلماني،هل يعلم المغفلون ان في تركيا المراة ترث كالرجل وليس للذكر مثل حظ الانثيين وان الذعارة والمثلية مرخصة تحت حماية القانون وان تركيا تجني اكثر من 5 مليارات دولار سنويا من عائدات الذعارة المرخصة وانه هناك مومسات على الفيترينات باسطنبول وان تركيا المسلمة اول بلد قام بالتطبيع منذ 1949 وان له سفارة اسرائيل بانقرة وسفارة تركيا بتل ابيب ،المغفلون يعرفون تركيا المسلسلات فقط.
14 - تركيا الجمعة 21 غشت 2020 - 20:12
في الاونة الاخيرة بدانا نلمس ان تركيا تحاول فك ارتباطها واعتمادها على جيرانها الاوربيين ودلك بتنويع مصادر الطاقة حتى ولو اقتضى دالك التدخل العسكري في محيطها الدولي هدا بالطبع متوقف على قوتها العسكرية التي تزداد اما في المجال الديني فقط الاشهار لا غير.
15 - حمزة الجمعة 21 غشت 2020 - 20:13
إقتربت الإنتخابات الرئاسية التركية، إستخدام الدين كورقة لكسب تعاطف الأتراك أمر غير مقبول. إيلا كانت فيك هاد الغيرة الكبيرة على الإسلام قطع علاقاتك الديبلوماسية مع إسرائيل و سد السفارة ديال إسرائيل لي كاينة في أنقرة والقنصليات لي كاينة في أنقرة و إسطنبول و حاول تورك على إسرائيل لإيجاد حل للطرفين باستخدام ورقة قطع خط أنبوب الغاز لي دايز من إسرائيل مرورا بتركيا ثم الوصول إلى الدول الأوروبية. راك كتمارس الإستفزاز ا "سليمان القانوني ديال القرن 21" لقيتي اليونان عايشة أزمة إقتصادية خانقة و كتستافزها بالتنقيب على الغاز في سواحل المتوسط قريب لليونان، وزايدها بتحويل متحف لي كان في الأصل كنيسة يونانية، ياك الإسلام كيدعو للتعايش بين الأديان وا خلي الكنيسة كيف ما هي و بني مسجد في قنت آخر بلا تصاور راك مكتعرفش تمثل غا تهنى. واخا أنا متأكد بلي كاينين صحاب ديسلايك
16 - المغرب العريق الجمعة 21 غشت 2020 - 20:15
ارتفاع نسبة البطالة و انهيار العملة التركية.... الحل عند قندوخان هو بناء مسجد. .أو بالأحرى سرقة كنيسة وتحويلها إلى مسجد
الحمد لله هذه التصرفات تبين أنه قد افلس ولم يبقى عنده سوى التصرفات العنترية و دغدغة المشاعر... نهاية نظامه قريبة
الحمد لله هذه التصرفات تبين أنه قد افلس ولم يبقى عنده سوى التصرفات العنترية و دغدغة المشاعر... نهاية نظامه قريبة
تعليق غير لائق
-10
17 - برهمان الجمعة 21 غشت 2020 - 20:16
هذا شانهم
اردوغان يعلن اليوم بشرى للشعب التركي: اكتشاف اكبر حقل للغاز و السيسي يبيع المياه الإقليمية المصرية لليونان و إسرائيل مقابل جنيه رمزي و طبعا البقاء في الكرسي حتى يدمر مصر و سبعة الف سنة من تاريخ مصر
توركيا عربات عليكم يا بنو غلمان الاعراب
اردوغان يعلن اليوم بشرى للشعب التركي: اكتشاف اكبر حقل للغاز و السيسي يبيع المياه الإقليمية المصرية لليونان و إسرائيل مقابل جنيه رمزي و طبعا البقاء في الكرسي حتى يدمر مصر و سبعة الف سنة من تاريخ مصر
توركيا عربات عليكم يا بنو غلمان الاعراب
18 - سليمان القانوني مر من هنا ! الجمعة 21 غشت 2020 - 20:22
في الوقت الذي يطبل فيه حكام العرب ﻻسرائيل .. ظهرت تركيا كحاملة مشعال اﻻسﻻم من جديد وبﻻ منازع ؟! امام اعين الخونة ..
19 - ملاحظ الجمعة 21 غشت 2020 - 20:22
بناء المساجد على حساب المتافح ليس بريئا.اموانها تريد طمس ثرات يوناني عن قصد او حصد مزيدا من الشعبوية .
20 - Med الجمعة 21 غشت 2020 - 20:23
quand il s agit de la turquie vous ne voyez que du noir , ce n est pas du journalisme objectif..
la chine vient de transformer une mosquée en 1 grand urinoir , vous n en parlez plus !!!c est vraiment honteux on dirait un journal israélien.
la chine vient de transformer une mosquée en 1 grand urinoir , vous n en parlez plus !!!c est vraiment honteux on dirait un journal israélien.
21 - يلعن قردوغانكم الجمعة 21 غشت 2020 - 20:23
مايبقاش فيكم الحال مني الصهاينة يبدلو المسجد الاقصى لبيعة و يصلو فيها. قوم تشوفو غير راسكم فقط.
الناس نسات ان عمر ابن الخطاب رفض يصلي في كنيسة القيامة في القدس بعد الفتح. باش ما يخليهاش سنة متوارثة. كنيسة خاص تبقى كنيسة. و مسجد يبقى مسجد. مني قردوغان حول ايا صوفيا لمسجد ما يبقاش فيكم الحال الى حولو الصهاينة المسجد الحرام لكنيس يهودي!!!!!
الناس نسات ان عمر ابن الخطاب رفض يصلي في كنيسة القيامة في القدس بعد الفتح. باش ما يخليهاش سنة متوارثة. كنيسة خاص تبقى كنيسة. و مسجد يبقى مسجد. مني قردوغان حول ايا صوفيا لمسجد ما يبقاش فيكم الحال الى حولو الصهاينة المسجد الحرام لكنيس يهودي!!!!!
22 - مغربي الجمعة 21 غشت 2020 - 20:29
الى الحمد لله.
الاتراك يحلمون بالهجرة الى المانيا و يحلمون بالعمل في الخليج .الاتراك يعشون الفقر اكثر من المغاربة ،فلا تخدعك مثل تلك الشعارات .
قم بزيارة تركيا و سترى الفقر اكثر من المغرب .
المساجد في تركيا فارغة ذهبت في رمضان في صلاة التراويح عدد المصلين لا يتعدى العشرة .
الاتراك يحلمون بالهجرة الى المانيا و يحلمون بالعمل في الخليج .الاتراك يعشون الفقر اكثر من المغاربة ،فلا تخدعك مثل تلك الشعارات .
قم بزيارة تركيا و سترى الفقر اكثر من المغرب .
المساجد في تركيا فارغة ذهبت في رمضان في صلاة التراويح عدد المصلين لا يتعدى العشرة .
23 - مواطن الجمعة 21 غشت 2020 - 20:30
من الناحية الدينية و باعتبارنا مسلمين يجب أن نفرح بذلك و نهلل لمن قام به.
لكن السياسة بحر لا نعرف خباياه؛ و قد وعدت نفسي منذ أن اعتبرتني أفهم شيء ما فيها ؛ على أن لا أشفع لأحد في رأي قاله أو سلوك سلكه.
ربي أعلم بما في قلوبهم.
لكن السياسة بحر لا نعرف خباياه؛ و قد وعدت نفسي منذ أن اعتبرتني أفهم شيء ما فيها ؛ على أن لا أشفع لأحد في رأي قاله أو سلوك سلكه.
ربي أعلم بما في قلوبهم.
24 - ماشاءالله الجمعة 21 غشت 2020 - 20:31
اللهم انصر أردوغان نصرا تعز به الإسلام والمسلمين
25 - سعيد الجمعة 21 غشت 2020 - 20:32
تركيا أردوغان مفخرة الإسلام والمسلمين.اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام
26 - عربي الجمعة 21 غشت 2020 - 20:34
بعد الهزيمة في البحر مع اليونان ، تركيا تحاول ابتزاز اليونان للحصول على بعض المكاسب في البحر .
اضحك كثيرا على بعض المغيبين المغاربة ، يتهمون الامارات بالتطبيع بينما اردوغان سبق ان اعلن سنة 2015 التطبيع الكامل مع اسرائيل .
الغريب ان اردوغان يرفض الاتفاق السلام بين اسرائيل و الامارات ، بينما هو سبق ان طبع بشكل كامل سنة 2015 و سبق ان زار اسرائيل .
اضحك كثيرا على بعض المغيبين المغاربة ، يتهمون الامارات بالتطبيع بينما اردوغان سبق ان اعلن سنة 2015 التطبيع الكامل مع اسرائيل .
الغريب ان اردوغان يرفض الاتفاق السلام بين اسرائيل و الامارات ، بينما هو سبق ان طبع بشكل كامل سنة 2015 و سبق ان زار اسرائيل .
27 - احمد الكازاوي الجمعة 21 غشت 2020 - 20:42
الله اكبر .... الله اكبر ... الله اكبر ....... الاسلام جاء بالفتح ... اذا كان القصد من فتح المساجد ان يعبد فيها الله فهنيءا لتركيا من هذا المنبر
28 - مواطن الجمعة 21 غشت 2020 - 20:42
دول الكراكيز الإسلامية مازالت تعيش في عهد نصرة الدين والعبودية. فاتكم القطار سيسحقكم الجهل و التخلف و ستموت شعوب جوعا و عطشا تم تستنجد بعلماء غيرها من الأمم ولكن بعد فوات الاوان.
29 - Trois fois rien ,,, ,,, الجمعة 21 غشت 2020 - 20:58
الإسلام دين محبة وتسامح ،والنصارى واليهود هم اهل كتاب ،والإسلام لم يصي المسلمون بأن يتعدوا على معابد الديانات الأخرى حتى لا ياخدوا على لإسلام نظرة
ناقصة ،هدا رأيي انا والله أعلم.
ناقصة ،هدا رأيي انا والله أعلم.
31 - مغربيه زارت تركيا الجمعة 21 غشت 2020 - 21:01
زرت تركيا قبل حكم اردوغان ،، تركيا الان وجه اخر
اللهم وفقه لما فيه خير لديننا اسلامي
اللهم وفقه لما فيه خير لديننا اسلامي
32 - زائر الجمعة 21 غشت 2020 - 21:06
الملحدين والعلمانيين لا يحبون مثل هذه الاخبار الحلوه التي يفتها من اجلها مساجد،بالتوفيق احفاذ صلاح الدين الأيوبي
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