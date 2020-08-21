الأمم المتحدة في مالي تلتقي الرئيس أبو بكر كيتا

هسبريس - أ.ف.ب

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي أن عددا من أعضائها التقوا أمس الخميس الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وشخصيات أخرى معتقلة لدى المجموعة العسكرية الحاكمة، بينما صرح مسؤول من الانقلابيين أنه تم إطلاق سراح وزير الاقتصاد وأحد المقربين من رئيس الدولة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر مساء أمس: "توجه فريق لحقوق الإنسان في البعثة إلى كاتي في إطار مهمته لحماية حقوق الإنسان، وتمكن من لقاء الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا ومعتقلين آخرين".

من جهته، صرح مسؤول في المجلس العسكري لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه: "أطلقنا سراح اثنين من السجناء هما وزير المال والاقتصاد السابق عبد الله دافي وسابان محمودو" السكرتير الخاص للرئيس.