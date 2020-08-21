24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سلطات الناظور تحرّر سوقا من "باعة عشوائيين" (5.00)

  2. عشرينية تنهي حياتها شنقا وسط مدينة المضيق (5.00)

  3. شكايات السب والتشهير تكبّل شرطة الدار البيضاء (3.00)

  4. الخطاب الملكي يحذر من تداعيات قرار إعادة "الحجر الصحي" الشامل (2.78)

  5. الملك: لم نكسب "معركة كورونا" .. وخرق التدابير سلوك غير وطني (2.75)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | الأمم المتحدة في مالي تلتقي الرئيس أبو بكر كيتا

الأمم المتحدة في مالي تلتقي الرئيس أبو بكر كيتا

الأمم المتحدة في مالي تلتقي الرئيس أبو بكر كيتا
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 21 غشت 2020 - 12:28

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي أن عددا من أعضائها التقوا أمس الخميس الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وشخصيات أخرى معتقلة لدى المجموعة العسكرية الحاكمة، بينما صرح مسؤول من الانقلابيين أنه تم إطلاق سراح وزير الاقتصاد وأحد المقربين من رئيس الدولة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر مساء أمس: "توجه فريق لحقوق الإنسان في البعثة إلى كاتي في إطار مهمته لحماية حقوق الإنسان، وتمكن من لقاء الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا ومعتقلين آخرين".

من جهته، صرح مسؤول في المجلس العسكري لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه: "أطلقنا سراح اثنين من السجناء هما وزير المال والاقتصاد السابق عبد الله دافي وسابان محمودو" السكرتير الخاص للرئيس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.