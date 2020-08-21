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الرئيسية | خارج الحدود | الأطراف المتناحرة بليبيا تجنح نحو وقف إطلاق النار

الأطراف المتناحرة بليبيا تجنح نحو وقف إطلاق النار

الأطراف المتناحرة بليبيا تجنح نحو وقف إطلاق النار
هسبريس ـ متابعة
الجمعة 21 غشت 2020 - 13:20

أعلنت السلطتان الليبيتان المتنافستان الجمعة كل على حدة عن تنظيم انتخابات قريبا ووقف فوري لإطلاق النار، وكافة العمليات القتالية على كل الأراضي الليبية، بينما رحبت الأمم المتحدة بالـ"توافق" بين الطرفين.

وفي بيانين منفصلين، أعلن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومقره طرابلس والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وعقيلة صالح رئيس البرلمان المنتخب ومقره في شرق البلاد، عن إجراء انتخابات قريبا، وأمرا بوقف فوري لإطلاق النار.

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