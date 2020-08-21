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الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر .. 7 وفيات و409 إصابات جديدة بكورونا

الجزائر .. 7 وفيات و409 إصابات جديدة بكورونا

الجزائر .. 7 وفيات و409 إصابات جديدة بكورونا
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 21 غشت 2020 - 18:30

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الجمعة، عن تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 1418.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في تصريح صحفي عن تسجيل 409 إصابات جديدة ، ليصل مجموع الاصابات إلى 40 ألفا و667.

كما أعلن فورار عن 306 حالات تعاف جديدة بما يرفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من الوباء إلى 28 ألفا و587، مشيرا إلى تواجد 41 مريضا في العناية المركزة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - ={{أَبُو إِسْحَاق اَلوَسَطي}}= الجمعة 21 غشت 2020 - 18:39
يجب على الحكومة المغربية طلب المساعدة من الاشقاء الجزائريين لمحاربة الوباء
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9
2 - محمد العطواني الجمعة 21 غشت 2020 - 18:40
نلاحظ تراجع ملحوظ في عدد الاصابات و كذا عدد الوفيات عند الجترة الشرقية على العكس تماما ما نسجله نحن في الاونة الاخيرة
الله يبقي الستر و صافي
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29
3 - جواد الجمعة 21 غشت 2020 - 18:42
المغرب 42 ربما في القريب العاجل سنطلب المساعدة من الجارة الجزائر النسب المرتفعة في الوفيات تتحمل فيها المنظومة الصحية المعطوبة جزء كبير من المسؤولية والجزء الاخر يتحمله الشعب بتهوره
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0
4 - richi الجمعة 21 غشت 2020 - 18:46
اللهم عافينا فءة من الشعب لا تريد ان تعترف بوجود الخطر .على ما قيل لي فبعض الناس يقيمون حفلات الاعراس تحت الخيام خارج المدن .مثلا في مدينة كرامة بإقليم بميدلت والله عجيب وغريب أمر بعض السفهاء. هنا يجب على السلطات الضرب بيد من حديد وإعادة التربية لهؤلاء خدمة للوطن والشعب .اللهم سترك يا رب قمة الجهل ولاستهتار
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7
5 - حسين عمري الجمعة 21 غشت 2020 - 18:54
مع بداية إنتشار الوباء كانت الأرقام الآتية من الجزائر مقلقة ومرعبة. مقارنة مع تلك المسجلة ببلدنا المغرب .ولكن بعد مدة تجاوزنا الأرقام الجزائرية...فليستفد المسؤولون من تجربة جارة...الحل التضحية الإقتصاد الباطرونا الأسابيع لفرض حجر صحي وعندما يستقر الوضع تعود المياه لمجاريها. نعم هو قرار صعب لكن آخر العلاج الكي................
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4
6 - أمازيغي عبدالله الجمعة 21 غشت 2020 - 18:55
هل حقا يوجد هذا الداء ؟
أريد أجوبة مقنعة وواقعية.
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-20
7 - الصحراء المغربية الجمعة 21 غشت 2020 - 18:59
الوضع الوبائي في الجارة الشرقية يتحسن والحمد لله
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6
8 - متابع الجمعة 21 غشت 2020 - 19:01
كنت تانقول يا لطييف الجزائر ديما كاتسجل 7/9 حالات وفايات يا لطيف و حياني ربي حتى ولا المغرب كايسجل 40 وفاة
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5
9 - miloudi الجمعة 21 غشت 2020 - 19:02
ا لارقام المقدمة من هذه الدولة ليست صحيحة , بحيث ان عدد اجراء الفحوصات بpcr ضعيف جدا بالمقارنة مع المغرب التي اصبحت تجري تنافس اسبانيا وفرنسا والمانيا في عدد التحاليل كوفيد19 ,اذن لا داعي الاخذبالجد المعطيات التي تقدمها الجزائر المتخلفة في كل شيئ .
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-7
10 - جنوبي قح الجمعة 21 غشت 2020 - 19:02
منذ البداية والنظامان المصري والجزائري يكذبان على شعبيهما وعلى العالم واتمنى صادقا ان تكون الارقام المبلغ بها صحيحة، وهذا غير صحيح بكل بساطة لان المغرب رغم انه بادر واستبق رورو فهو يسجل ارقاما قياسية وهذا الامر عادي لان الشعوب المغاربية مشتركة في التهور واللامبالات، لكن مايثير الشك هي النظام الجزائري وهذه الارقام المصرح بها واخاف ان ياتي يوم تنفجر فيه الاوضاع الصحية ووووووو بالجارة الشقيقة الجزائر التي نكن لشعبها الشقيق المحبة والاخوة
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4
11 - حقيقة الجمعة 21 غشت 2020 - 19:04
العاقبة بالخواتيم آخوتي. جميع الدول رغم ارقام كبيرة إلا أنها في منحى تنازلي. الدولة الشقيقة رغم إمكانياتها المتواضعة لظروف الثورة إلا أنها في الطريق الصحيح. على الأقل لم يبعثوا مثلنا أجهزة تنفس وملايين الكمامات لدول أفريقية في حين المغاربة في حاجة ماسة إليها .والطين بلة بعثنا ب حوالي 200 من الجسم الصحي العسكري ونحن احوج له للبنان مع إطعام مرضاهم وو.. سياسية البخ الخاوي منذ سنين في حين نحن من نعاني
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10
12 - OMS الجمعة 21 غشت 2020 - 19:15
منذ بداية هذه الجاءحة ام يتعدا عدد التحاليل ال1000 تحليلة.
ما يدل على ان الجزائر لها احسن منضومة صحية في افريقيا و دول اخرا.
اما المغرب فان عدد التحاليل بالكاد تتعدا 22000 تحليلة يوميا.
الفاهم يفهم
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0
13 - قبائيلي قح الجمعة 21 غشت 2020 - 19:22
الوباء ضار ، ولكنه غير مخيف ، ومهما كان عدد الإصابات فإنها لا تصل
الى عدد الوفيات التي تنتج الأسباب الأخرى غير الوباء ، لا خوف من الكورونا
سنجمع جهودنا ونعالج مرضانا مهما كانت الإصابات
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0
14 - الهواري الجمعة 21 غشت 2020 - 19:24
الوباء فضح المستور. بلامس القريب كنا نتصور أنفسنا نحن المغاربة اسود بامكانيتنا و اطرنا و بسياسينا و مسيرينا. و اليوم اتضحت الصورة و انفضح كل شيء ووقع لمسؤواينا ما وقع لبن كيران كان يتبجح و يكور و يعطي للاعور حتى اتضح انه عاطيها لزفيط و صافي حتى قضى الغرض و تكمش. نفس السيناريو الذي حدث للمسيرين للشأن العام و عكس الأسود اتضح لنا العكس.
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0
15 - Observateur الجمعة 21 غشت 2020 - 19:27
كل دول العالم تقدم أرقام مزورة فيما يخص عدد الإصابات, ما عدى الجزائر وفنزويلا والموزمبيق
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1
16 - danmark الجمعة 21 غشت 2020 - 19:28
كرونا يعيش مع البشر الحجر الصحي يساوي قلة الإصابات والخروج منه كثرة الاصابات وارتفاع الضحايا لما كان الحجر الصحي عند المغاربة وعدم تطبيقه كليا في الجزائر الاصابات كانت مرتفعة جدا وحصد ارواح كثيرة مما جعل الجزائرثالثة دولة في افريقيا من عدد الوفيات بعدما طبقته الجزائركليا وخروج المغاربة منه انقلبت النتائج والان قبل أسبوع خرجت الجزائر منه وفتح المساجد والشواطيء وسنري الايام المقبلة النتائج وحثي تونس بعدما فتحت كل شيء بدأت الاصابات ترتفع شيئا فشيئا لأنها عقلية واحدة وعدم الوعي واللامسؤولية
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0
17 - نورالدين الجمعة 21 غشت 2020 - 19:30
Il faut se concentrer sur l'épidémie au Maroc, car tout simplement le Maroc se trouve dans une catastrophe réelle alors que vous vous orientez votre parabole vers notre pays voisin qui a pu de vaincre l'épidémie !!!!
Un peu de raison s'il vous plaît !!
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18 - mahdi الجمعة 21 غشت 2020 - 19:30
أعلنت وزارة الصحة في المغرب اليوم الجمعة، عن تسجيل 42 وفيات جديدة بفيروس كورونا و تسجيل 1609 إصابات جديدة
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