24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:18
|06:51
|13:35
|17:10
|20:10
|21:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل يقترب المغرب من إعادة "الحجر الصحي" في الحواضر والقرى؟
- إحداث مراكز إقليمية لامتحانات "جامعة السعدي"
- وفاة معتقل بسجن "مول البركي" في مدينة أسفي
- جامعة فاس تعتمد مراكز القرب لاجتياز الامتحانات
- الملك محمد السادس يقودُ "ثورة شعبية" للتصدي لوباء "كوفيد-19"
المغربيان بونو والنصيري يحرزان لقب "أوروبا ليغ" رفقة نادي إشبيلية (5.00)
الفردوس يطلق نقاشا عموميا لجعل الممارسة الرياضية رافعة للتنمية (5.00)
- المغرب يسجل 1609 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (165)
- هل يقترب المغرب من إعادة "الحجر الصحي" في الحواضر والقرى؟ - (126)
- رقم غير مسبوق .. "كورونا" يخطف أرواح 42 شخصا في يوم واحد - (110)
- حشد عسكري يستعد لمواجهة التحركات التركية في شرق المتوسط - (86)
- الملك محمد السادس يقودُ "ثورة شعبية" للتصدي لوباء "كوفيد-19" - (82)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المعارض الروسي "نافالني" يتعالج من التسمم ببرلين
غادر الناشط المعارض الروسي، أليكسي نافالني، الذي قضى يومين في غيبوبة بمستشفى في سيبيريا عقب تسمم محتمل، إلى برلين لتلقي العلاج، حسبما أكدت المتحدثة باسمه، كيرا يارمش، عبر تويتر اليوم السبت.
وفحص طاقم طبي ألماني، نافالني، في مدينة أومسك الروسية وغادر المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد أن قال مسؤولون بقطاع الصحة الروسي يوم الجمعة إنهم منحوه تصريحا للذهاب إلى الخارج.
وغادر نافالني أومسك على متن طائرة إلى برلين حيث من المقرر أن يعالج في مستشفى شاريتيه. وكان قد نقل إلى مطار أومسك في وقت سابق على متن سيارة إسعاف برفقة الشرطة.
وكان مسؤولون روس قد رفضوا سابقا نقل نافالني إلى الخارج لأن حالته الصحية غير مستقرة.
يشار إلى أن نافالني /44 عاما/ هو أحد أشد معارضي الرئيس فلاديمير بوتين وذلك على مدار العقد الماضي.
ويعتقد فريق عمل نافالني أنه تعرض للتسمم خلال رحلة قام بها إلى سيبيريا. غير أن الأطباء الروس يقولون إنه لا يوجد دليل على ذلك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
اولا.
ان جميع معارضي بوتين تعرضوا لمحاولات اغتيال بالتسميم.
ثانيا ان روسيا المفتخرة حديثا بقدرة اطبائها على انتاج لقاح في زمن قياسي لم يستطع نفس الاطباء معالجة ذلك المعارض واستنجدوا بأطباء المانيا....
( روسيا هي آخر دولة بدأت تطوير لقاح كورونا و رغم ذلك هي اول من انتهى من تطويره متقدمة حتى على الصين التي بدأت في العمل عليه قبل ثلاثة اشهر من الجميع...في مشهد يحيلنا على القصة الشهيرة للسباق بين الارنب و السلحفاة)
الطب في روسيا متقدم جدا حقيقة...ولكن ليس الطب الجيد و الاخلاقي المتعارف عليه عالميا...بل الطب الخبيث..فهم من اخترع انواع نادرة و عجيبة من السموم..وهم اول من انتج المنشطات الرياضية و الكثير من انجازاتهم الرياضية كانت بسبب المنشطات..ازينفاييفا و شارابوفا و كل اللجنة الأولمبية الروسية متورطة في المنشطات...لديهم حقا قدرات خارقة في صناعة العقاقير الخبيثة و الطب الخبيث متطور جدا عندهم...ولكن الطب الخير ضعيف عندهم جدا...واغنياء روسيا يتداوون خارج روسيا...
لذلك اللقاح الروسي ليست لديه مصداقية...فالعالم يعرف كيف يعمل اطباء الكريملن.