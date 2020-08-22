24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1806:5113:3517:1020:1021:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. البحرية الإسبانية تنقذ 21 مهاجرا مغربيا غير نظامي (5.00)

  2. قراران جديدان لمواجهة "كوفيد-19" بمدينة سطات (5.00)

  3. المغربيان بونو والنصيري يحرزان لقب "أوروبا ليغ" رفقة نادي إشبيلية (5.00)

  4. لقجع يهنئ بونو والنصيري بتتويج إشبيلية الأوروبي (5.00)

  5. الفردوس يطلق نقاشا عموميا لجعل الممارسة الرياضية رافعة للتنمية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | المعارض الروسي "نافالني" يتعالج من التسمم ببرلين

المعارض الروسي "نافالني" يتعالج من التسمم ببرلين

المعارض الروسي "نافالني" يتعالج من التسمم ببرلين
هسبريس - د .ب .أ
السبت 22 غشت 2020 - 11:40

غادر الناشط المعارض الروسي، أليكسي نافالني، الذي قضى يومين في غيبوبة بمستشفى في سيبيريا عقب تسمم محتمل، إلى برلين لتلقي العلاج، حسبما أكدت المتحدثة باسمه، كيرا يارمش، عبر تويتر اليوم السبت.

وفحص طاقم طبي ألماني، نافالني، في مدينة أومسك الروسية وغادر المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد أن قال مسؤولون بقطاع الصحة الروسي يوم الجمعة إنهم منحوه تصريحا للذهاب إلى الخارج.

وغادر نافالني أومسك على متن طائرة إلى برلين حيث من المقرر أن يعالج في مستشفى شاريتيه. وكان قد نقل إلى مطار أومسك في وقت سابق على متن سيارة إسعاف برفقة الشرطة.

وكان مسؤولون روس قد رفضوا سابقا نقل نافالني إلى الخارج لأن حالته الصحية غير مستقرة.

يشار إلى أن نافالني /44 عاما/ هو أحد أشد معارضي الرئيس فلاديمير بوتين وذلك على مدار العقد الماضي.

ويعتقد فريق عمل نافالني أنه تعرض للتسمم خلال رحلة قام بها إلى سيبيريا. غير أن الأطباء الروس يقولون إنه لا يوجد دليل على ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - marwa السبت 22 غشت 2020 - 11:52
لابد انه جرب لقاح كورونا الروسي مما ادخله غيبوبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - الإسكندر الإفريقي السبت 22 غشت 2020 - 11:53
هذا هو حال الأنظمة الديكتاتورية. بوتين لا يحب أحدا أن يعارضه لهذا يلجأ إلى كل الوسائل من أجل إسكات صوت المعارضة في الداخل كما هو الحال بالنسبة لحالة اليوم أو في السابق في لندن أو الصحافية التي تم تسميمها و لاحقا بعد إنقاذ حياتها أطلق عليها الرصاص في موسكو. يبدو أن الحكام العرب يرون في موسكو قدوة حسنة و ما حال الصحافي السعودي خاشقجي إلا مثال على هذا النهج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - Mosi السبت 22 غشت 2020 - 12:14
شيئين مثيران للإهتمام.
اولا.
ان جميع معارضي بوتين تعرضوا لمحاولات اغتيال بالتسميم.
ثانيا ان روسيا المفتخرة حديثا بقدرة اطبائها على انتاج لقاح في زمن قياسي لم يستطع نفس الاطباء معالجة ذلك المعارض واستنجدوا بأطباء المانيا....
( روسيا هي آخر دولة بدأت تطوير لقاح كورونا و رغم ذلك هي اول من انتهى من تطويره متقدمة حتى على الصين التي بدأت في العمل عليه قبل ثلاثة اشهر من الجميع...في مشهد يحيلنا على القصة الشهيرة للسباق بين الارنب و السلحفاة)
الطب في روسيا متقدم جدا حقيقة...ولكن ليس الطب الجيد و الاخلاقي المتعارف عليه عالميا...بل الطب الخبيث..فهم من اخترع انواع نادرة و عجيبة من السموم..وهم اول من انتج المنشطات الرياضية و الكثير من انجازاتهم الرياضية كانت بسبب المنشطات..ازينفاييفا و شارابوفا و كل اللجنة الأولمبية الروسية متورطة في المنشطات...لديهم حقا قدرات خارقة في صناعة العقاقير الخبيثة و الطب الخبيث متطور جدا عندهم...ولكن الطب الخير ضعيف عندهم جدا...واغنياء روسيا يتداوون خارج روسيا...
لذلك اللقاح الروسي ليست لديه مصداقية...فالعالم يعرف كيف يعمل اطباء الكريملن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.