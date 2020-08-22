الإمارات والسعودية ترحبان بوقف إطلاق النار في ليبيا

هسبريس - أ.ف.ب

رحّبت الإمارات والسعودية بقرار وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه، الجمعة، السلطتان المتحاربتان في ليبيا؛ حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، ورئيس البرلمان في الشرق الليبي عقيلة صالح.

وكان الجانبان أعلنا، في بيانين منفصلين، الجمعة، وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات في أنحاء البلاد. وصدر البيانان المفاجئان بعد زيارات عديدة قام بها مسؤولون أجانب إلى ليبيا في الأسابيع الأخيرة.

ورحبت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، بالإعلان، مؤكدة "ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر".

وفي أبوظبي، أكدت الإمارات ترحيبها بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية، معتبرة ذلك "خطوة مهمة على تحقيق التسوية السياسية".

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن "الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة".