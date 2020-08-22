24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:18
|06:51
|13:35
|17:10
|20:10
|21:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل يقترب المغرب من إعادة "الحجر الصحي" في الحواضر والقرى؟
- إحداث مراكز إقليمية لامتحانات "جامعة السعدي"
- وفاة معتقل بسجن "مول البركي" في مدينة أسفي
- جامعة فاس تعتمد مراكز القرب لاجتياز الامتحانات
- الملك محمد السادس يقودُ "ثورة شعبية" للتصدي لوباء "كوفيد-19"
المغربيان بونو والنصيري يحرزان لقب "أوروبا ليغ" رفقة نادي إشبيلية (5.00)
- المغرب يسجل 1609 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (165)
- هل يقترب المغرب من إعادة "الحجر الصحي" في الحواضر والقرى؟ - (127)
- رقم غير مسبوق .. "كورونا" يخطف أرواح 42 شخصا في يوم واحد - (111)
- حشد عسكري يستعد لمواجهة التحركات التركية في شرق المتوسط - (98)
- الملك محمد السادس يقودُ "ثورة شعبية" للتصدي لوباء "كوفيد-19" - (84)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإمارات والسعودية ترحبان بوقف إطلاق النار في ليبيا
رحّبت الإمارات والسعودية بقرار وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه، الجمعة، السلطتان المتحاربتان في ليبيا؛ حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، ورئيس البرلمان في الشرق الليبي عقيلة صالح.
وكان الجانبان أعلنا، في بيانين منفصلين، الجمعة، وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات في أنحاء البلاد. وصدر البيانان المفاجئان بعد زيارات عديدة قام بها مسؤولون أجانب إلى ليبيا في الأسابيع الأخيرة.
ورحبت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، بالإعلان، مؤكدة "ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر".
وفي أبوظبي، أكدت الإمارات ترحيبها بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية، معتبرة ذلك "خطوة مهمة على تحقيق التسوية السياسية".
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن "الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
مادخل هذه الدولة في الحرب ، الاتعلم ان قطر هي من دفعت للناتو لضرب ليبيا .
ترددون كلام مثل الببغاوات، قطر هي من دفعت و طلبت الناتو بالدخول الى ليبيا و قتل القدافي و تدمير الجيش الليبي.
قنوات قطر هي من كانت تروج للربيع العبري و تبث السم في العسل .
الامارات تدخلت بطلب من البرلمان الليبي الذي انتخبه الشعب الليبي.
و الاهم ان في الاخير ان المبادرة التي اطلقها السيسي هي ربحت و انتهى التدخل التركي القطري بخسارة مذلة لاردوغان حيث لم بستطع ان تعدى الخط الاحمر .
لحد الساعة لم نسمع تصريحا لتركيا و هذا دليل انها خرجت من النافذة
بقي لي سؤال اين حفتر مما جرى لان الخبر فيه اتفاق بين السراج وعكيلة صالح
هل فعلا القي به في سلة المهملات ؟؟؟؟
ما أشبه الامس باليوم
اللبيب من اتعض بغيره