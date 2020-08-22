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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات والسعودية ترحبان بوقف إطلاق النار في ليبيا

الإمارات والسعودية ترحبان بوقف إطلاق النار في ليبيا

الإمارات والسعودية ترحبان بوقف إطلاق النار في ليبيا
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 22 غشت 2020 - 12:42

رحّبت الإمارات والسعودية بقرار وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه، الجمعة، السلطتان المتحاربتان في ليبيا؛ حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، ورئيس البرلمان في الشرق الليبي عقيلة صالح.

وكان الجانبان أعلنا، في بيانين منفصلين، الجمعة، وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات في أنحاء البلاد. وصدر البيانان المفاجئان بعد زيارات عديدة قام بها مسؤولون أجانب إلى ليبيا في الأسابيع الأخيرة.

ورحبت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، بالإعلان، مؤكدة "ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر".

وفي أبوظبي، أكدت الإمارات ترحيبها بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية، معتبرة ذلك "خطوة مهمة على تحقيق التسوية السياسية".

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن "الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبدالإله السبت 22 غشت 2020 - 12:50
هم من تسبب في كل هذا الدمار و الآن يرحبون بوقف إطلاق النار. متى؟ بعد خرال مالطا. لقد ابتلي عالمنا العربي بهذه الدول المارقة.
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48
2 - حميد السبت 22 غشت 2020 - 13:08
الى عبد الله
مادخل هذه الدولة في الحرب ، الاتعلم ان قطر هي من دفعت للناتو لضرب ليبيا .
ترددون كلام مثل الببغاوات، قطر هي من دفعت و طلبت الناتو بالدخول الى ليبيا و قتل القدافي و تدمير الجيش الليبي.
قنوات قطر هي من كانت تروج للربيع العبري و تبث السم في العسل .
الامارات تدخلت بطلب من البرلمان الليبي الذي انتخبه الشعب الليبي.
و الاهم ان في الاخير ان المبادرة التي اطلقها السيسي هي ربحت و انتهى التدخل التركي القطري بخسارة مذلة لاردوغان حيث لم بستطع ان تعدى الخط الاحمر .
لحد الساعة لم نسمع تصريحا لتركيا و هذا دليل انها خرجت من النافذة
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-44
3 - موغرابي السبت 22 غشت 2020 - 13:11
الإمارات و السعودية ترحبان بوقف إطلاق النار في ليبيا و ماذا عن الطرف الآخر تركيا هل هي الآخرى رحبت؟؟؟؟
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-20
4 - متابع من بعيد السبت 22 غشت 2020 - 13:37
نرحب باس اتفاق بين الإخوة لحق الدماء ونسعد بذلك ايما سعادة لقد أدرك الجميع بأن الحوار والتنازلات من الطرفين هب التي تنهي الحروب ...
بقي لي سؤال اين حفتر مما جرى لان الخبر فيه اتفاق بين السراج وعكيلة صالح
هل فعلا القي به في سلة المهملات ؟؟؟؟
ما أشبه الامس باليوم
اللبيب من اتعض بغيره
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