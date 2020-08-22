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سلطات الرياض تعلن تمديد تأشيرات منتهية الصلاحية

سلطات الرياض تعلن تمديد تأشيرات منتهية الصلاحية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 22 غشت 2020 - 16:55

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالعاصمة السعودية الرياض أنه جارٍ التمديد آليًا صلاحية تأشيرة الخروج والعودة المنتهية خلال فترة تعليق العودة إلى المملكة بسبب جائحة كورونا.

وقالت المديرية العامة للجوازات، في بيان صحفي اليوم السبت، إن ذلك سيتم تدريجيًا بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة للمراجعة.

وكانت المديرية العامة للجوازات دعت، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجميع إلى الحرص على متابعة الأخبار الخاصة من مصادرها الرسمية.

ارتباطا بالمعطى نفسه؛ أكدت الخطوط الجوية السعودية أن الرحلات الدولية لا تزال معلقة، إلى الحين، حتى إشعار آخر يهم هذا الموضوع.

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