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الرئيسية | خارج الحدود | "كوفيد-19" .. ترامب ينتظر اللقاحات قبل الانتخابات

"كوفيد-19" .. ترامب ينتظر اللقاحات قبل الانتخابات

"كوفيد-19" .. ترامب ينتظر اللقاحات قبل الانتخابات
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 22 غشت 2020 - 18:47

مارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا على السلطات الصحية الأمريكية لتطوير واعتماد لقاح لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19"، وذلك في تغريدة له نشرها السبت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى .

وقال ترامب في تغريدته: "الدولة العميقة، أو أي شخص آخر في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يجعل من الصعب جدًا على شركات الأدوية إيجاد أشخاص لإجراء إختبار اللقاحات والعلاجات عليهم. من الواضح أنهم يأملون في تأخير الرد إلى ما بعد 3 نونبر .. يجب التركيز على السرعة وإنقاذ الأرواح!".

وتم توجيه التغريدة إلى ستيفن هان، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بينما كان ترامب قد ذكر، في الماضي، أنه يأمل أن يتم تطوير لقاح في وقت قريب من موعد الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - amine السبت 22 غشت 2020 - 18:53
الكل يتسابق من أجل اللقاح ، و بالنسبة للدواء ؟
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3
2 - adil السبت 22 غشت 2020 - 18:54
و لماذا لا يركزون على الدواء ، فقط يريدون اللقاح ، أم فيه ربح كبير بالمقارنة بالدواء الشافي
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6
3 - akram السبت 22 غشت 2020 - 18:56
هاذ اللقاح أكيد ستكون له أثار جانبية في المستقل على صحة المتلقي له ، كالأزمات القلبية و التأثير على الكبد ، فهذه سياسة و خطة مربحة أفضل من تجارة الأسلحة
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10
4 - blueray السبت 22 غشت 2020 - 19:03
أول رئيس ف العالم يتحدث عن الدولة العميقة و ميولاتها اليسارية الراديكالية و استخدامها لفيروس كورونا لجعل الأمم مجتمعات شيوعية و ملحدة غير بالفن
مفهوم الدولة العميقة مفهوم معقد و تمتزج فيه الحقيقة بالخيال
قراءة كتب دايفيد ايك كفيلة أن تصيب القارئ بالدهشة
نحن أمام منعطف تاريخي للبشرية شاء من شاء و أبى من أبى

ماتنساوش ديرو الكمامة و تباعدو ....
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5
5 - visiteur السبت 22 غشت 2020 - 19:10
دابا هادو مقاتلين على الانتخابات غادي اخليو الناس بلا دوا
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5
6 - مواطنة السبت 22 غشت 2020 - 19:24
لماذا لا يجرب هذا اللقاح عليه هو أي ترامب وحكومته قبل الآخرين !!؟
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7
7 - باستور السبت 22 غشت 2020 - 19:25
كان على دول العالم عوض الدخول في الحروب فيما بينها أن تنكب الجهود في إيجاد اللقاحات للأمراض و الأوبئة منذ أن ظهر السارس سنة 2003 وهي السنة التي شنت فيها و.م.الأمريكية هجومها على العراق ثم بعدها التدخل الروسي في سوريا والربيع العربي والحرب في اليمن والصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومنذ ذلك التاريخ والمنطقة برمتها لم تعرف استقرار واثرت على باقي دول المعمور والآن العالم يؤدي الثمن.
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3
8 - ابو انس السبت 22 غشت 2020 - 19:27
الرئيس الامريكي شغله الشاغل هو الحصول على لقاح فعال واكيد كي يغزو به الاسواق العالمية معتقدا ان ذلك سيشفع له بالحصول على ولاية ثانية ولكن للمواطن الامريكي كلام غير ذلك
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