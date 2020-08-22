24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:18
|06:51
|13:35
|17:10
|20:10
|21:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إحداث مراكز إقليمية لامتحانات "جامعة السعدي"
- قصبة تادلة تُشدد التدابير الاحترازية لدحر الجائحة
- مطالب مموني الحفلات
- الأحزاب تثمن الصراحة والواقعية في خطاب الملك
- كامالا هاريس .. "سمراء" تلهب حماسة الأمريكيين من أصول لاتينية
الفتح الرباطي يجني ثمار التكوين والاستثمار في مواهب الرياضة (5.00)
المغربيان بونو والنصيري يحرزان لقب "أوروبا ليغ" رفقة نادي إشبيلية (5.00)
- تربويون يقترحون سيناريو دخول مدرسي "سليم" لتفادي "بؤر كورونا" - (181)
- المغرب يسجل 1565 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (138)
- حشد عسكري يستعد لمواجهة التحركات التركية في شرق المتوسط - (112)
- وزير سابق يقدم معطيات صادمة عن ضعف جهاز مراقبة الشغل - (89)
- إحصائيات تكشف هزالة معاشات متقاعدي القطاع الخاص في المغرب - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"كوفيد-19" .. ترامب ينتظر اللقاحات قبل الانتخابات
مارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا على السلطات الصحية الأمريكية لتطوير واعتماد لقاح لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19"، وذلك في تغريدة له نشرها السبت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى .
وقال ترامب في تغريدته: "الدولة العميقة، أو أي شخص آخر في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يجعل من الصعب جدًا على شركات الأدوية إيجاد أشخاص لإجراء إختبار اللقاحات والعلاجات عليهم. من الواضح أنهم يأملون في تأخير الرد إلى ما بعد 3 نونبر .. يجب التركيز على السرعة وإنقاذ الأرواح!".
وتم توجيه التغريدة إلى ستيفن هان، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بينما كان ترامب قد ذكر، في الماضي، أنه يأمل أن يتم تطوير لقاح في وقت قريب من موعد الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
مفهوم الدولة العميقة مفهوم معقد و تمتزج فيه الحقيقة بالخيال
قراءة كتب دايفيد ايك كفيلة أن تصيب القارئ بالدهشة
نحن أمام منعطف تاريخي للبشرية شاء من شاء و أبى من أبى
ماتنساوش ديرو الكمامة و تباعدو ....