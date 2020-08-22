"كوفيد-19" .. ترامب ينتظر اللقاحات قبل الانتخابات

هسبريس ـ مُتابعة

مارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا على السلطات الصحية الأمريكية لتطوير واعتماد لقاح لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19"، وذلك في تغريدة له نشرها السبت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى .

وقال ترامب في تغريدته: "الدولة العميقة، أو أي شخص آخر في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يجعل من الصعب جدًا على شركات الأدوية إيجاد أشخاص لإجراء إختبار اللقاحات والعلاجات عليهم. من الواضح أنهم يأملون في تأخير الرد إلى ما بعد 3 نونبر .. يجب التركيز على السرعة وإنقاذ الأرواح!".

وتم توجيه التغريدة إلى ستيفن هان، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بينما كان ترامب قد ذكر، في الماضي، أنه يأمل أن يتم تطوير لقاح في وقت قريب من موعد الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.