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6 وفيات و401 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الجزائر
السبت 22 غشت 2020 - 17:30
أعلنت الجزائر، اليوم السبت، تسجيل 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح بذلك مجموع الإصابات المسجلة في البلاد 41 ألفا و68.
وكشف مسؤول في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تسجيل 6 وفيات جديدة، بانخفاض حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 1424 حالة.
جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، أشار في اللقاء الصحفي اليومي إلى رصد 287 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عدد المتعافين 28 ألفا و874، كما لفت الانتباه إلى تواجد 49 مريضا في العناية المركزة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - ندى السبت 22 غشت 2020 - 17:36
ياربي تشافيهم وتشافينا و تهز علينا هاد البلاء يارب
2 - otman السبت 22 غشت 2020 - 17:39
الجزائر منذو أشهور وهيا فنفس الأرقام لا في الوفيات ولا فالمرضا أضنو أنا الأرقام غير صحيحة
تعليق غير لائق
-15
3 - marwa السبت 22 غشت 2020 - 17:44
تبون الرئيس الجزائري يخاف أن يطعم باللقاح الخطير العسكري الروسي لذلك سيعلن خلو الجزائر من كورونا عما قريب
تعليق غير لائق
-14
5 - الحقيقة السبت 22 غشت 2020 - 17:54
شيئ طبيعي لان التحاليل التي تقوم بها الجزائر لا تتعدى 3آلاف تحليلة في اليوم... المغرب يقوم ب 22 ألف فما فوق....
6 - حنان السبت 22 غشت 2020 - 17:54
عطيونا رقم التحاليل لي كيديرو فالجزائر، أعتقد أنه ماشي عدد كبير ، لو دارو تحاليل كثيرة غايكشفووو إصابات أكثر...المغرب متصظر افريقيا من حيث عدد الاختبارات وهذا يفسر علاش عدد الاصابات مرتفع فالمغرب مقارنة بالدل المجاورة
7 - وجدي السبت 22 غشت 2020 - 17:56
يوم تقوم الجزائر بتحاليل كثيرة سترون الاعداد الحقيقية والمهولة
8 - مقارنة السبت 22 غشت 2020 - 17:59
باقل الوسائل تنتصر الجارة ونحن باكبر ميزانية وقعنا في ما لايحمد عقباه عجزت عن التعليق.
تعليق غير لائق
-12
9 - كورونا السبت 22 غشت 2020 - 18:00
الجزائر = 2500 فحص = 400 حالة مؤكدة.
المغرب = 22500 فحص = 1500 حالة مؤكدة.
المغرب = 22500 فحص = 1500 حالة مؤكدة.
10 - Massinissa السبت 22 غشت 2020 - 18:15
Au numéro 6
لا يعنيكي عدد التحليلات و لا عدد الوفيات ولا عدد إلإصابات أنت مغربية عليك متابعة ماذا يحدث و ماذا سيحدث في مملكتك الجزائر بعيدة كل البعد عنكم لها رايتها شعبها جيشها حكومتها و رئيسها من يتدخل في ما لا يعنيه يسمع ما لا يرضه
لا يعنيكي عدد التحليلات و لا عدد الوفيات ولا عدد إلإصابات أنت مغربية عليك متابعة ماذا يحدث و ماذا سيحدث في مملكتك الجزائر بعيدة كل البعد عنكم لها رايتها شعبها جيشها حكومتها و رئيسها من يتدخل في ما لا يعنيه يسمع ما لا يرضه
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