6 وفيات و401 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الجزائر، اليوم السبت، تسجيل 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح بذلك مجموع الإصابات المسجلة في البلاد 41 ألفا و68.

وكشف مسؤول في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تسجيل 6 وفيات جديدة، بانخفاض حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 1424 حالة.

جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، أشار في اللقاء الصحفي اليومي إلى رصد 287 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عدد المتعافين 28 ألفا و874، كما لفت الانتباه إلى تواجد 49 مريضا في العناية المركزة.