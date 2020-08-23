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73 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
الأحد 23 غشت 2020 - 12:40
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 4852 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد كشف، أيضا، أنه تم تسجيل 73 حالة وفاة جديدة بكورونا.
وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 16383 حالة، فيما ارتفع إجمالي المصابين إلى 956749 شخصا.
وتعافى 3163 شخصا من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصلية المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 770639 شخصا.