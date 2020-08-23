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كُتّاب وآراء
موسكو تنتج مليوني جرعة من لقاح كورونا كل شهر
أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن موسكو ستعمل على إنتاج حوالي مليوني جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" شهريا بحلول نهاية سنة 2020.
وقال مانتوروف في تصريح صحفي، الأحد، إن الحجم الشهري لانتاج جرعات اللقاح سيزداد تدريجيا ليصل إلى 6 ملايين جرعة.
وأشار الوزير إلى أنه "مع الأخذ في الاعتبار الطلبات التي تلقيها، والنظر في توريد اللقاحات إلى الشركاء الأجانب، فإنه من الضروري أولا توفير الطلب المحلي".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن تسجيل أول لقاح روسي ضد "فيروس" كورونا في العالم، يحمل أسم "سبوتنيك-V".