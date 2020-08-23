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الرئيسية | خارج الحدود | موسكو تنتج مليوني جرعة من لقاح كورونا كل شهر

موسكو تنتج مليوني جرعة من لقاح كورونا كل شهر

موسكو تنتج مليوني جرعة من لقاح كورونا كل شهر
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 23 غشت 2020 - 18:55

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن موسكو ستعمل على إنتاج حوالي مليوني جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" شهريا بحلول نهاية سنة 2020.

وقال مانتوروف في تصريح صحفي، الأحد، إن الحجم الشهري لانتاج جرعات اللقاح سيزداد تدريجيا ليصل إلى 6 ملايين جرعة.

وأشار الوزير إلى أنه "مع الأخذ في الاعتبار الطلبات التي تلقيها، والنظر في توريد اللقاحات إلى الشركاء الأجانب، فإنه من الضروري أولا توفير الطلب المحلي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن تسجيل أول لقاح روسي ضد "فيروس" كورونا في العالم، يحمل أسم "سبوتنيك-V".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - N.H الأحد 23 غشت 2020 - 18:59
جربوه في الشعب الروسي أولا لأنه هو أولى بهذا اللقاح
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2 - nabil الأحد 23 غشت 2020 - 19:00
غير معترف به من الطرف المؤسسات العلمية، لا ينصح به..
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3 - دابا تزيان الأحد 23 غشت 2020 - 19:01
سمعوني الناس متفقسوش لي دارهانا الله غنمشيو فيها والفقصة كتجيب السرطان كفس من كورونا التفويض الأمر إلى الله والعيش بدون توتر
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