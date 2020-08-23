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الرئيسية | خارج الحدود | 141 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

141 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

141 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 23 غشت 2020 - 15:47

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو 359 ألف حالة بعد تسجيل 2113 إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 20642 حالة بعد تسجيل 141 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت المسؤولة نفسها الانتباه إلى أن 3794 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين اقترب من 310 آلاف، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

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