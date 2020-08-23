24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
23/08/2020
الأيام القادمة
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:19
|06:51
|13:35
|17:10
|20:09
|21:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مطالب مموني الحفلات
- العلامة فاروق حمادة.. حافِظ المغرب الأقصى وناصِر السنة الفُضلى
- الاتحاد والانشغال الفكري بإبداع المغاربة
- مسودة قانون تفرض توازن الجنسين في الشركات
- فيروس كورونا
غالبية أولياء "تلاميذ الخصوصي" يطالبون بتأجيل الدخول المدرسي (5.00)
وهم الاندماج يغرق إسبانيا بـ"حريك جزائري استثنائي" في الصيف (5.00)
- أمزازي يخيّر التلاميذ بين الحضور والتعليم عن بعد ويؤجل "الجهوي" - (507)
- المغرب يسجل 1565 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (155)
- المغاربة يصابون بالحيرة وينتظرون إيضاحات حول الدخول المدرسي - (108)
- غالبية أولياء "تلاميذ الخصوصي" يطالبون بتأجيل الدخول المدرسي - (90)
- وفيات كورونا تصل إلى 858 حالة .. وزارة الصحة تحذّر المغاربة - (83)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
141 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
الأحد 23 غشت 2020 - 15:47
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو 359 ألف حالة بعد تسجيل 2113 إصابة جديدة.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 20642 حالة بعد تسجيل 141 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
ولفتت المسؤولة نفسها الانتباه إلى أن 3794 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين اقترب من 310 آلاف، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.