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كُتّاب وآراء
إجمالي دين حكومة تركيا يرتفع إلى 247 مليار دولار
بلغ إجمالي دين الحكومة التركية المستحق لمؤسسات القطاع العام والبنك المركزي والشركات الخاصة والأسر، متم شهر يوليوز الماضي، حوالي 246,9 مليار دولار؛ أي ما يعادل 1,7 تريليون ليرة تركية.
وحسب بيانات لوزارة الخزانة والمالية التركية، نشرتها وسائل إعلام محلية اليوم الأحد، فإن هذا المبلغ ارتفع بنسبة 41 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019. وأوضحت الوزارة أن حوالي 48 في المئة من رصيد الدين مقوم بالعملة المحلية، بينما الباقي بالعملة الأجنبية.
وأضاف المصدر نفسه أن ما يقرب من 150 مليار دولار، أي 1,05 تريليون ليرة، من الدين محلي، بينما ما مجموعه 96,7 مليار دولار، المناهز قيمة 674.2 مليار ليرة، عبارة عن ديون خارجية.
وبلغ رصيد ذمة الخزينة في نهاية الشهر الماضي 2,6 مليار دولار، بقيمة 18,4 مليار ليرة، حيث سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة التركية حدد بنهاية شهر يوليوز المنصرم في 6.97.
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تعليقات الزوّار (17)
فلن يستطيعوا ايقاف هذه الدولة رغم تكالبهم عليها.