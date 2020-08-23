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الرئيسية | خارج الحدود | إجمالي دين حكومة تركيا يرتفع إلى 247 مليار دولار

إجمالي دين حكومة تركيا يرتفع إلى 247 مليار دولار

إجمالي دين حكومة تركيا يرتفع إلى 247 مليار دولار
هسبريس - و.م.ع
الأحد 23 غشت 2020 - 16:35

بلغ إجمالي دين الحكومة التركية المستحق لمؤسسات القطاع العام والبنك المركزي والشركات الخاصة والأسر، متم شهر يوليوز الماضي، حوالي 246,9 مليار دولار؛ أي ما يعادل 1,7 تريليون ليرة تركية.

وحسب بيانات لوزارة الخزانة والمالية التركية، نشرتها وسائل إعلام محلية اليوم الأحد، فإن هذا المبلغ ارتفع بنسبة 41 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019. وأوضحت الوزارة أن حوالي 48 في المئة من رصيد الدين مقوم بالعملة المحلية، بينما الباقي بالعملة الأجنبية.

وأضاف المصدر نفسه أن ما يقرب من 150 مليار دولار، أي 1,05 تريليون ليرة، من الدين محلي، بينما ما مجموعه 96,7 مليار دولار، المناهز قيمة 674.2 مليار ليرة، عبارة عن ديون خارجية.

وبلغ رصيد ذمة الخزينة في نهاية الشهر الماضي 2,6 مليار دولار، بقيمة 18,4 مليار ليرة، حيث سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة التركية حدد بنهاية شهر يوليوز المنصرم في 6.97.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - ملاحظ الأحد 23 غشت 2020 - 16:40
تركيا بلد اقتصادي بامتياز بلامتهزو لها الهم. شوفو غير حالتنا حنا
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17
2 - محارب حريم السلطان الأحد 23 غشت 2020 - 16:51
أين من صدعوا رؤوسنا من المطبلين للسلطان أردوغان أو الخليفة كما يزعمون
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-19
3 - asmaa الأحد 23 غشت 2020 - 16:52
اذا لا قدر الله إنخفضت الليرة التركية أكثر فسيؤدي ذلك لكارثة أخرى للقطاع السياحي المغربي.
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-14
4 - tadlawi الأحد 23 غشت 2020 - 16:53
الإعلام العربي تايهدر على تركيا غافسلبيات.أما الإيجابيات ماتايجبدهومش.كتبو على فرنسا ولا إسرائيل
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20
5 - المنطقي الأحد 23 غشت 2020 - 16:55
هناك من سيدافع عن هدا الدين ويجد له تبريرات لان منطقهم يغيب عندما يتعلق الامر بتركيا و اردوغان رغم احترامي الشديد لهدا الرجل و سينتقد المغرب كونه يتدين كما تتدين اسبانيا والبرتغال و اليونان وتركيا ومصر و تونس ...الخ ..
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-6
6 - خالد الأحد 23 غشت 2020 - 16:56
يا اعداء النجاح منين جبتو هاد المعلومات الخاوية فالوقت لي اوروبا وامريكا تشيد بالاقتصاد التركي والتطور السريع اللي حققو في ظرف قياسي. كونو تحشمو. كون غير كنا الربع ديال تركيا لاباس علينا.
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9
7 - مغربي الأحد 23 غشت 2020 - 17:01
نريد تقرير حول حجم ديون الحكومة المغربية لادخل لنا في شؤون تركيا الداخلية
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19
8 - دياز منهن الأحد 23 غشت 2020 - 17:01
الى كنتي كاتهدر على تركيا وديونها فهي خدمت بها بلادها،ونحن ماذا عن ديوننا وماذا فعلنا بها سرقوها اصحاب القرارات ولا احد تكلم عليها،اللهم إنا هذا منكر.
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12
9 - اقتصاد قوي متخافش الأحد 23 غشت 2020 - 17:01
فلوس يلا تصرفات في المعقول الي يرجع بالفائدة على المواطنين متل اخر مستشفى تبني لديهم والدي يعد من أكبر المستشفيات في العالم لا يهم ماشي بحالنا الفلوس كتمشي مع موازين وسهرات 2M والاضرحة
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6
10 - Mostafa الأحد 23 غشت 2020 - 17:02
و كم يبلغ الدين الخارجي.؟ لماذا لم يذكر لسبب بسيط لقد تخلصت منه منذ مدة و اصبحت سيدة قرارها.
فلن يستطيعوا ايقاف هذه الدولة رغم تكالبهم عليها.
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7
11 - مسلم الأحد 23 غشت 2020 - 17:04
الاقتصاد التركي مبني على الديون الربوية..هي دولة علمانية تقيم علاقات سياسي و اقتصادية قوية مع إسرائيل..الصناعة التركية كلها تقليد بجودة رديئة جدا....اما الباقي فهوا بروباكاندا و غسل ادمغة البسطاء...
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-4
12 - راي الأحد 23 غشت 2020 - 17:04
تركيا حالها كحال كل الدول المجتهدة تمشي بخطى حتيثة نحو مصاف الدول الغنية . و لعل الغاز المكتشف مؤخرا يمكنه ان يساعد في خفض ديونها . على الاقل هي دولة تمشي للامام
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4
13 - مواطن2 الأحد 23 غشت 2020 - 17:05
المقال تحدث عن ديون تركيا.امر لا عيب فيه.والمواطن المغربي يود معرفة الديون المتعلقة ببلاده ليكون على علم بما يجري خاصة وانها تمر بمرحلة خطيرة سببها الوباء الذي انتشر كالنار في الهشيم.جميع دول العالم الثالث وحتى المتقدم تلجأ للاقتراض الفرق بينها هو مدى استفادة الدولة من القروض.نتمنى ان تكون بلادنا في مأمن من كثرة الديون.اللهم الا للضرورة القصوى.
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6
14 - الاسبقية للراجلين الأحد 23 غشت 2020 - 17:06
مابنته تركيا منذ زعيم نهضتها مصطفي كمال سنة 1923 حطمه الطاغية هردوغان في ظرف 10 سنوات من النهب والارتشاء بتواطء مع جنرالات الجيش
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-9
15 - Rachid الأحد 23 غشت 2020 - 17:10
اكيد حريم السلطان عندنا سيتجاهلون الخبر لكي يبقوا غاطسين في حلمهم بان أردوغان أخرج تركيا من الأزمة وأن سلطانهم سيعيد امجاد الإمبراطورية العثمانية البائدة
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-6
16 - وجهة نظر الأحد 23 غشت 2020 - 17:22
حتى لو كان كذلك فقد كان في صالح المواطن التركي والبلد والاكتشافات الجديدة ستعود عليهم بالخير والنفع واظن انه لا مجال للمقارنة
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-1
17 - rachida الأحد 23 غشت 2020 - 17:28
السلام عليكم.حشومة تقولو هاكا على أردغان وحكومته المهترئة مثله.فالاخوانجية أتباع سيدهم أردغان سيخرجون من جحورهم كما العادة لي يتصدوا لكل من قال كلمة حق في سي السيد ديالهم.يجب أن تقولو العكس بأن سيدهم أردغان هو من يقرض وليس من يقترض ولو كان هذا الكلام مجانب للصواب.المهم أن تقولوه كي يرضى عليكم عبيد أردغان ههه
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