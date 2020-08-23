السويد تؤكد التشبث بالرفاهية رغم إكراهات الجائحة

هسبريس ـ مُتابعة

قال رئيس وزراء السويد، ستيفان لوفين، إن الظرفية الحالية مخصصة لبناء شيء أفضل في خضم أسوأ جائحة تتعرض لها البلاد منذ 50 عاما، في إشارة إلى فيروس كورونا.

وأضاف زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي، متحدثا من المقر القروي للحزب في بوميرسفيك، إن "فيروس كورونا يظهر أن دولة الرفاهية الاجتماعية التي نفخر بها للغاية بها عيوب واضحة، ليس أقلها في مجال الرعاية الصحية لكبار السن".

وزاد المسؤول السياسي أن الأزمة "تذكير بأن المجتمع المتضرر من الجائحة ليس مجتمعا مثاليا، وبالتالي فلن نعود للوراء لاسترجاع الكيفية التي كانت تسير بها الأمور من قبل"، وخلال كلمته قاوم دعوات تطالب بتمويل إجراءات الطوارئ بالبلاد عبر تقليص دولة الرفاهية.

وقال رئيس الوزراء السويدي:"اخترنا الرفاهية، ويتعين علينا أن يكون لدينا أفضل رعاية صحية للمسنين في العالم"، متعهدا بتوفير وظائف جديدة وضخ استثمارات في قطاع البنية التحتية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت اختبار للسويد وللحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي يشهد تراجعا في نسبة التأييد خلال الصيف الجاري، حيث أظهرت أحدث استطلاعات تراجع التأييد للحزب إلى 8ر27 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس الماضي.