11 وفاة و392 إصابة جديدة بالفيروس وسط الجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

سجلت الجزائر 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما تم الإعلان عن 11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بسبب الوباء.

ووفق الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الفيروس في البلاد، جمال فورار، فقد تماثل 268 مريضا للشفاء خلال الفترة نفسها.

بذلك يصل عدد المصابين إلى 41 ألفا و460، أما مجموع الوفيات فإنه يعادل 1435 حالة، والمتعافون بلغت حصيلتهم إلى 29 ألفا و142.