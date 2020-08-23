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كُتّاب وآراء
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11 وفاة و392 إصابة جديدة بالفيروس وسط الجزائر
الأحد 23 غشت 2020 - 17:40
سجلت الجزائر 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما تم الإعلان عن 11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بسبب الوباء.
ووفق الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الفيروس في البلاد، جمال فورار، فقد تماثل 268 مريضا للشفاء خلال الفترة نفسها.
بذلك يصل عدد المصابين إلى 41 ألفا و460، أما مجموع الوفيات فإنه يعادل 1435 حالة، والمتعافون بلغت حصيلتهم إلى 29 ألفا و142.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - Abdou RABAT far الأحد 23 غشت 2020 - 17:59
على الاقل الجزائر غاديين فالطريق الصحيح بدليل انخفاض في عدد الإصابات والوفايات ماشي بخالنا قاليك الوضع تحت السيطرة....والآن أصبح خارج السيطرة. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء
2 - تنبيه الأحد 23 غشت 2020 - 18:16
التعليق رقم 1... ليكن في علمك ان الجزائر لا تقوم بتحاليل كثيرة... لديهم نفس الاحصائيات كل يوم... لان التحاليل دائما هي بين 2000 إلى 2500....
3 - الكرموسي الأحد 23 غشت 2020 - 18:29
إلى صاحب التعليق رقم 1 يا صديقي عليك أن تكون على دراية بما يقع في الجزائر حل هاته المعادلة الجزائر تجري 3000 تحليل في اليوم و الإصابات ما بين 300إلى 500 زيادة على أن نسبة الوفياة في الجزائر أعلى نسبة في أفريقيا ب 3.4 أما المغرب يجري 22000 ألف تحليلة و الإصابات 1400 حتى 1500 نسبة الوفيات 1.6 أمريكا و البرازيل و الهند يجرون ما بين 900000 إلى مليون تحليلة في اليوم و الإصابات ما بين 30000 إلى 50000 تحليلة لك التعليق يا صديقي اللهم ارفع عنا الوباء
4 - محمد الأحد 23 غشت 2020 - 18:34
حال الجزائر كحال مصر يتم التلاعب بالارقام اما الحقيقة فيعلمها إلا الله. لأكثر من اسبوعين و الجزائر تعلن عن تسجيل 400 حالة +/_ 10 حالات مع استعمال اقل من 2000 تحليل حلل و ناقش
5 - محمد خريبكة الأحد 23 غشت 2020 - 19:01
الملاحظات في غير محلها ، وما علينا نحن كمسلمين الإلتجاء إلى الله بقلوب فارغة من الحقد والحسد ، والدعاء بأن يرفع الله هذا البلاء وهذا الوباء عن جميع المسلمين والمسلمات ، في العاجل القريب إن شاء الله .
6 - جزائري الأحد 23 غشت 2020 - 19:04
صاحب التعليق ثلاث كانت الجزائر تبلغ ان الاصبات بلمئات والوفيات بلعشرات كان المغرب ينشر ارقام سبعين مصاب ستين مصاب ثلاث وفيات خمس وفيات ولم يكن اي جزائري يشك في الارقم المقدم ولا يخصنة اقول بكل صراحة استهتاركم بلمراض هو من اوصلكم لهاذهي الحالة ولا نتمني ما وقع في مستشيات مراكش ان يحصل في باقي المستشفيات المغربية كفاكم من الاستهتار بهاذا المرض
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