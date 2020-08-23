24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:19
|06:51
|13:35
|17:10
|20:09
|21:29
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الانقلاب في مالي يختبر الانخراط العسكري الفرنسي بالساحل الإفريقي
- العلامة فاروق حمادة.. حافِظ المغرب الأقصى وناصِر السنة الفُضلى
- الاتحاد والانشغال الفكري بإبداع المغاربة
- مسودة قانون تفرض توازن الجنسين في الشركات
- فيروس كورونا
وهم الاندماج يغرق إسبانيا بـ"حريك جزائري استثنائي" في الصيف (5.00)
هل يؤجّل المغرب الاستحقاقات الانتخابية لـ 2021 في آخر لحظة؟ (5.00)
العلامة فاروق حمادة.. حافِظ المغرب الأقصى وناصِر السنة الفُضلى (3.67)
- المغاربة يصابون بالحيرة وينتظرون إيضاحات حول الدخول المدرسي - (250)
- رفض يواجه ربط مسؤولية التعليم الحضوري بالأُسر - (109)
- المغرب يسجل 1537 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (92)
- هل يؤجّل المغرب الاستحقاقات الانتخابية لـ 2021 في آخر لحظة؟ - (82)
- قرار وزارة التربية يعمق غموض الدخول المدرسي وارتباك أُسَر التلاميذ - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تبّون يستعرضُ "عضلات العسكر" .. هوسٌ بالتّفوق وتهوين بكورونا
في عزّ جائحة "كورونا" وحالة الطّوارئ التي تعرفها البلاد، حرّك الرّئيس الجزائري عبد المجيد تبون قوّاته العسكريّة البرّية والخاصّة والبحرية في استعراضٍ هو الأوّل من نوعهِ في البلاد منذ مارس الماضي، بحضورِ سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وعدد من قيادات الجيش.
ويأتي هذا الاستعراضُ العسكريُّ في ظلّ استمرارِ تفشّي الفيروس التاجي في كلّ أرجاء البلاد، بينما فضّل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير الدفاع الوطني، أن يحضرَ بنفسهِ أطوار العرض العسكري، الذي أحياهُ ضبّاط جدد من خريجي المدارس العسكرية.
واستعرض عدد من الضّباط الجدد في ساحات مكشوفة قدراتهم العسكرية أمام أنظار الرّئيس الجزائري الذي ظل يصفق.
وشمل الاستعراض عروضاً رياضية في القتال المتلاحم، على غرار الكاراتي والكونغ فو والحركات الرياضية الجماعية بالسلاح وبدونه، إلى جانب تنفيذ تمرين قتالي بياني حول القضاء على مجموعة إجرامية.
وقام عدد من الضّباط العسكريين، وهم يضعون الكمّامات، بعروضٍ قتالية أمام الرّئيس الجزائري وأعوانه.
كما تابع تبوّن، من خلال شاشة عملاقة، البث المباشر لتمارين بيانية نُفذت من طرف القوات البحرية، وتمثلت في "تحرير رهائن على متن سفينة عملاقة ومساعدتهم بعد اندلاع حريق على متنها".
ويرى المحلل السّياسي هشام معتضد أنّ "الاستعراضات العسكرية في الجزائر في عز جائحة "كورونا" تترجم مدى هيمنة الفكر العسكري على التدبير السياسي للحياة العامة في الجزائر، حيث اختارَ النظام الجزائري القفزَ على الظروف الصّحية التي تعيشها البلاد والوضع القلق لتزايد حالات الإصابة بالوباء لإقامة مراسيم عسكرية".
وأوضح الباحث في العلاقات الدّولية أنّ "تنظيم حفل مراسيم تخرج الدفعات العسكرية والأمنية، والإقدام على الاستعراضات بعيداً عن الالتزامات الصحية، التي يفرضها النظام على باقي المؤسسات العمومية الجزائرية، يترجمان ازدواجية التدبير السياسي ومدى تحكم الجهاز العسكري في القرار السياسي، عبر تهميشه للإطار الذي يحاول محيط قصر المرادية خلقه".
وأبرز الباحث ذاته أنّ "الاستعراضات العسكرية بالجزائر في عز جائحة "كورونا" تدخل أيضا في إطار تمرير رسائل عسكرية أمنية لدول الجوار، خاصة أنها تجاور مالي التي تعيش على وقع عدم الاستقرار السياسي، وليبيا التي ما زال وضعها غير مستقر ومنفتح على كل الاحتمالات".
وأشار معتضد إلى أنّ "هناك أيضا عاملا داخليا يفسر التشبث بالاستعراضات العسكرية رغم الجائحة، ويرتبط بالمكون العسكري في هيكلة الدولة الجزائرية، الذي يسعى دائما إلى الحفاظ على دينامية الاستمرارية، رغم الظروف والأزمات، لترسيخ قوة الجهاز في المنظور الجزائري الشعبي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
ديوها غي فهاد الحريرة لي عندنا ف المغرب الله يرحم الوالدين
الاسوء للجزائر .....
بغاو يستعرضو قوة عضلات عسكرهم من اليوم ليوم القيامة فداك شأنهم وليس شأننا وما يهمنا هي بلادنا فقط واللي قرب منها يعرف ماذا سيكون مصيره ؟؟؟؟
deja en algerie il existe plus de 800.000 marochiens qui travaillent et vivent
l'armee algerienne est plus grande que vous les esclaves de votre roi pede et si vous voulez les tester allez y ils vont vous transformer en poudre en moins de 8 heures votre armee ne possede meme pas des chaussures et vos soldats lavent les culottes des femmes des generaux du palais du protectorat du maroc
كيفما كان الحال عندهم والمشاكل ماوصلينش للانحطاط والشماتة والهوان التي وصلونا ليها السياسين ديالنا...باقي فيهم شوية ديال النخوة والكرامة واحترام الانتماء...
المغاربة شعب يتيم
يا ابني الجروب العصرية تجاوزت التلاحم الجسدي .....
يمكن لقنبلة واحدة ان تأتي - لا قدر الله - على كل الجزائر من طرف طفل صغير بضغطه على الزر ....
اللهم الا اذا كان هذا العرض التلاحمي موجها للموطنين داخل الوطن . و هو في الغالب كذلك
خمسين سنة من الإستعراضات و السب و القدف و الكدب
لم نرى شيء من جارة الشر و السوء
الجيش المغربي سوف يلقن نظيره الجزاىري درس في التاريخ و التربية الوطنية، بعد دلك ستتحرر الجزاىر من جبهة التحرير المزورة التي اسسها بوخروبة
الي خانك مرة يخونك مرات
بعبارة اخرى انها دولة الشعارات الفارغة.