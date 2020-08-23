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الرئيسية | خارج الحدود | تبّون يستعرضُ "عضلات العسكر" .. هوسٌ بالتّفوق وتهوين بكورونا

تبّون يستعرضُ "عضلات العسكر" .. هوسٌ بالتّفوق وتهوين بكورونا

تبّون يستعرضُ "عضلات العسكر" .. هوسٌ بالتّفوق وتهوين بكورونا
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ
الأحد 23 غشت 2020 - 21:00

في عزّ جائحة "كورونا" وحالة الطّوارئ التي تعرفها البلاد، حرّك الرّئيس الجزائري عبد المجيد تبون قوّاته العسكريّة البرّية والخاصّة والبحرية في استعراضٍ هو الأوّل من نوعهِ في البلاد منذ مارس الماضي، بحضورِ سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وعدد من قيادات الجيش.

ويأتي هذا الاستعراضُ العسكريُّ في ظلّ استمرارِ تفشّي الفيروس التاجي في كلّ أرجاء البلاد، بينما فضّل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير الدفاع الوطني، أن يحضرَ بنفسهِ أطوار العرض العسكري، الذي أحياهُ ضبّاط جدد من خريجي المدارس العسكرية.

واستعرض عدد من الضّباط الجدد في ساحات مكشوفة قدراتهم العسكرية أمام أنظار الرّئيس الجزائري الذي ظل يصفق.

وشمل الاستعراض عروضاً رياضية في القتال المتلاحم، على غرار الكاراتي والكونغ فو والحركات الرياضية الجماعية بالسلاح وبدونه، إلى جانب تنفيذ تمرين قتالي بياني حول القضاء على مجموعة إجرامية.

وقام عدد من الضّباط العسكريين، وهم يضعون الكمّامات، بعروضٍ قتالية أمام الرّئيس الجزائري وأعوانه.

كما تابع تبوّن، من خلال شاشة عملاقة، البث المباشر لتمارين بيانية نُفذت من طرف القوات البحرية، وتمثلت في "تحرير رهائن على متن سفينة عملاقة ومساعدتهم بعد اندلاع حريق على متنها".

ويرى المحلل السّياسي هشام معتضد أنّ "الاستعراضات العسكرية في الجزائر في عز جائحة "كورونا" تترجم مدى هيمنة الفكر العسكري على التدبير السياسي للحياة العامة في الجزائر، حيث اختارَ النظام الجزائري القفزَ على الظروف الصّحية التي تعيشها البلاد والوضع القلق لتزايد حالات الإصابة بالوباء لإقامة مراسيم عسكرية".

وأوضح الباحث في العلاقات الدّولية أنّ "تنظيم حفل مراسيم تخرج الدفعات العسكرية والأمنية، والإقدام على الاستعراضات بعيداً عن الالتزامات الصحية، التي يفرضها النظام على باقي المؤسسات العمومية الجزائرية، يترجمان ازدواجية التدبير السياسي ومدى تحكم الجهاز العسكري في القرار السياسي، عبر تهميشه للإطار الذي يحاول محيط قصر المرادية خلقه".

وأبرز الباحث ذاته أنّ "الاستعراضات العسكرية بالجزائر في عز جائحة "كورونا" تدخل أيضا في إطار تمرير رسائل عسكرية أمنية لدول الجوار، خاصة أنها تجاور مالي التي تعيش على وقع عدم الاستقرار السياسي، وليبيا التي ما زال وضعها غير مستقر ومنفتح على كل الاحتمالات".

وأشار معتضد إلى أنّ "هناك أيضا عاملا داخليا يفسر التشبث بالاستعراضات العسكرية رغم الجائحة، ويرتبط بالمكون العسكري في هيكلة الدولة الجزائرية، الذي يسعى دائما إلى الحفاظ على دينامية الاستمرارية، رغم الظروف والأزمات، لترسيخ قوة الجهاز في المنظور الجزائري الشعبي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - ابن الريف الأحد 23 غشت 2020 - 21:06
فخامة الرئيس تكفي دون ذكر الاسم سيكون أفضل .....
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3
2 - الزهراء الأحد 23 غشت 2020 - 21:09
واش حنا مطفرينو
ديوها غي فهاد الحريرة لي عندنا ف المغرب الله يرحم الوالدين
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4
3 - محمد الأحد 23 غشت 2020 - 21:10
داكشي شغلهم وحنى مالنا ديوها غير فالشأن الداخلي ديالنا
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8
4 - COVID-32 الأحد 23 غشت 2020 - 21:11
من بو تفليقة الى تبون. عندما يذكرون اسم رئيس الجزائر في التلفاز، يحرجنا الاطفال المتواجدون معنا بضحكاتهم العفوية. اما نحن فلا أحد يستطيع النظر في عين الاخر.. والله حرام عليكم يا حكام الجزائر. تفسدون مجالسنا حتى بأسمائكم.
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2
5 - مجرد إستعراض الأحد 23 غشت 2020 - 21:13
مجرد تهويش فأنا على يقين أن جزائريا واحدا أو مغربيا واحدا يستطيع رفع السلاح في وجه أخيه .
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6 - HAMID الأحد 23 غشت 2020 - 21:14
الحمد لله الجزائر خرجت من ازمتها مع كورونا واليوم يتمتع الشعب الجزائري في الشواطئ عكس الذين كانو يتمنون
الاسوء للجزائر .....
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7 - يحي وجدة الأحد 23 غشت 2020 - 21:16
كل العرب يستعرضون عضلاتهم بالاسلحة والجنود و و و وفلسطين محتلة منذ عشرات السنين لماذا سنمتلك السلاح ونرهب به عربا متلنا ان لم نكن قادرين على استرجاع حرية وكرامة وعزة وشموخ النخوة العربية اتحدى اي زعيم عربي ان يرفع السلاح ضد الغرب يفقرون شعوبهم لكي يستعرضون عضلاتهم الاولى ان تبني دولتك واقتصادك ويعش شعبك في الرخاء احسن من ان تخسرة على السلاح
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8 - جلول الأحد 23 غشت 2020 - 21:19
التبجح بالقوة الاستعراضية اعتبره من وجهة نضري مستشري في الجيوش التي تلعب دور الاسد على الشعب والقط على العدو الحقيقي ولعل الجيش العراقي نمودجا
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9 - مغربي أبا عن جد الأحد 23 غشت 2020 - 21:20
واحنا مالنا ومالهم ؟؟؟
بغاو يستعرضو قوة عضلات عسكرهم من اليوم ليوم القيامة فداك شأنهم وليس شأننا وما يهمنا هي بلادنا فقط واللي قرب منها يعرف ماذا سيكون مصيره ؟؟؟؟
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10 - Mourad الأحد 23 غشت 2020 - 21:21
Regardez vos affaires qui sont pire mendicite famine dettes analphabetisme meme vos soldats possedent un carnet de credit chez l'epicier et le reste
deja en algerie il existe plus de 800.000 marochiens qui travaillent et vivent
l'armee algerienne est plus grande que vous les esclaves de votre roi pede et si vous voulez les tester allez y ils vont vous transformer en poudre en moins de 8 heures votre armee ne possede meme pas des chaussures et vos soldats lavent les culottes des femmes des generaux du palais du protectorat du maroc
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11 - علي بابا الأحد 23 غشت 2020 - 21:21
عندما فتحت ساحل العاج قنصلية بالصحراء المغربية استدعى تبون سفير ساحل العاج للاحتجاج. اما فتح سفارة الامارات العربية في اسرائيل دفن رأسه في الرمل كالنعامة. ويتبجحون بالدفاع عن فلسطين
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3
12 - زروال محمد الأحد 23 غشت 2020 - 21:22
وحنا مالنا زعما حنا نضينا المشاكل اللي عندنا
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13 - بزاف علينا الجزائر الأحد 23 غشت 2020 - 21:22
والله إلا الجزائر بزاف علينا...
كيفما كان الحال عندهم والمشاكل ماوصلينش للانحطاط والشماتة والهوان التي وصلونا ليها السياسين ديالنا...باقي فيهم شوية ديال النخوة والكرامة واحترام الانتماء...
المغاربة شعب يتيم
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14 - احفير الحدود الأحد 23 غشت 2020 - 21:23
كان يجب عليه ايجاد الحلول للازمة الداخلية اما استرخاء العضلات و التمظهر فهي تمثيلية اطفال
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15 - Observateur الأحد 23 غشت 2020 - 21:26
النظام الجزائري الذي يهيمن عليه أحفاد جنرالات فرنسا هو سبب المشاكل المزمنة التي يتخبط فيها الشعب الجزائري
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16 - عبد الله الأحد 23 غشت 2020 - 21:26
الجزائر لم تكن دولة ولم تكن لها اي مقومات لدولة فهي من استعمل الى استعمار ولأن حصلت على استقلالها المنقوش مثل الفقي الذي كان لا يملك شيء واصبح يملك شيء (المثل المغربي يقول المشواق الى فاق كيعمل معا اخوه التفاق) حتى رايسهم تبون من موظف عادي الى رئيس شيء جعله ينتفخ وحده مسكين يخاف من ظله.
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17 - الملاحظ....ب الأحد 23 غشت 2020 - 21:27
استعراض العضلات في كل الدول الكليانية....بدل استعراض العضلات في التعليم و الصحة و السكن و العيش الكريم و الحرية و الديمقراطية و التوزيع العادل للثروات و التناوب على الحكم.....يستعرضون العضلات فقط على الشعوب المقهورة أما القوى الأخرى فأنتم مجرد لا شيء أمامهم ذباب الأزبال.....
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18 - متابع الأحد 23 غشت 2020 - 21:27
كان لازم على تبون ان يستشيرة المغرب قبل اقدام على هذا الفعل المهم تبون يبث الخوف فيكم حتى اصبحتم تتابعون كل كبيرة و صغيرة عن الجزائر
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19 - تبن على تبن الأحد 23 غشت 2020 - 21:28
شمل الاستعراض عروضاً رياضية في القتال المتلاحم
يا ابني الجروب العصرية تجاوزت التلاحم الجسدي .....
يمكن لقنبلة واحدة ان تأتي - لا قدر الله - على كل الجزائر من طرف طفل صغير بضغطه على الزر ....
اللهم الا اذا كان هذا العرض التلاحمي موجها للموطنين داخل الوطن . و هو في الغالب كذلك
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20 - Maroc 2017 الأحد 23 غشت 2020 - 21:29
النظام يذكر الحراك باستحالة تخلي العسكر عن قبضة تحكمه في الحباة المدنية. لا يعير بالا لتكاليف أسلحة ثقيلة يهديها للإنفصاليين وهي تساوي المليارات، في وقت وصل إلى إسبانيا مؤخرا مئات الحراقة الجزائريين المحتاجين لهذه الأموال. لا صوت يعلو فوق صوت الجنرالات حتى ولو انتحر من لا يقبل لعبة العناد القديمة والخاسرة منذ إنهيار جدار برلين
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21 - abou ayoub الأحد 23 غشت 2020 - 21:33
نفس الاستعراض اللذي قامت به مرتزقة البوليزاديو و هذا ان ذل على شيء فانما يدل على نفس المدرسة و معلم واحد ان الجزاير هي البوليساريو
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22 - طائر الحسون الأحد 23 غشت 2020 - 21:34
هدرو شويا على اش واقع في دول أخرى بحال روسيا البيضاء مثلا
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23 - adoul الأحد 23 غشت 2020 - 21:34
وما شأننا نحن كمغاربة بهذا. يستعرض اولا يستعرض
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24 - سعيد الأحد 23 غشت 2020 - 21:38
الجيش أصبح يعتمد على التكنولوجية والأسلحة الجد متطورة والاقمار الاصطناعية والذكاء الفكري للجندي أما الكراطي مجرد تفاهة وتبين على مستوى التخلف الحربي
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25 - جارة الشر و السوء الأحد 23 غشت 2020 - 21:40
الجزائر تتفادى مواجهة المغرب و تخاف الحرب
خمسين سنة من الإستعراضات و السب و القدف و الكدب
لم نرى شيء من جارة الشر و السوء
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26 - رئيس مجرد من الحكم الأحد 23 غشت 2020 - 21:41
تبون هو عبد مأمور من موجهيه من قادة الجيش يعمل باوامرهم وليس له حرية الاختيار او الاعتراض
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27 - S. A الأحد 23 غشت 2020 - 21:41
الكائن الحي الذي ينبح لايعض. التفوق هو في الميدان. نحن لا ننتظر الا الإشارة لننهي هاته المهزلة..
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28 - مواطن مغربي حر الأحد 23 غشت 2020 - 21:42
من اجل المغاربة ........ولكن هيات ثم هيهات المغاربة يختلفون في كل أشياء إلى القضايا الوطنية فهم واحد وراء سيدنها الهمام فالشعب المغربي واحد وإياكم الغرور فمن منكم كذب فليتقدم عاش الملك ثم عاش الملك ثم عاش الملك وعاش الشعب المغربي الحر والاصيل ومن كذب فليبحث عن اصول اجداده لنا تاريخ ونفتخر به عاش الملك ثم عاش الملك ثم عاش الملك جنود مجندون وراء سيدنا اطال الله في عمره فالويل لك ياتبون ومن معه من شقريحة ومن عملاء اسيادهم فالمغرب كبييييير عنكم وعن اسيادكم ولا ننسا اخوتنا الاحرار الجزائريين الاحرار المغلبون على امرهم والكلمة للتاريخ سجل يا تاريخ وانشري ياهسبريس
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29 - SOUAD الأحد 23 غشت 2020 - 21:44
ما هاد البؤس السياسي والفكري ..يقول ان الإستعراظ العسكري حضره الرئيس تبون متجاهلا ان السيد تبون يحمل صفة وزير الدفاع وهو من يقلد الطلبة المتفوقين محلل اخر اكتر تعاسة حيت يدكر بإمتلاك الجزائر لي حدود شاسعة مع دولتين فاشلتين ليبيا ومالي اي انها تجاور حربين تما يزعم ان العامل لي هده الخرجة سياسي بإمتياز تما يدعي ان الفكر العسكري يسيطر علي الجزائر..هل فهم احدكم هاته العبارة ..سيطرة الفكر العسكري؟ كيف لي بلد يعالج مشكل صحي بإخراج العسكر لي فرض الحجر اي انهم استبدلوا الإجرآت الصحية بي ادوات عسكرية تما يلقي اللوم علي استعراض عسكري داخل اكاديمية عوض الإهتمام بالجائحة في بلد انهي سياسة الحجز و يسجل ربع الإصابات المسجلة في المغرب مع العلم ان الجزائر 5مرات حجم المملكة وعدد الساكنة يفوق ساكنة المغرب بي 7مليون نسمة
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30 - جزائري الأحد 23 غشت 2020 - 21:47
استعراض عسكري دابت عليهي المؤسسة العسكرية كل سنة اهتمو بكرونا في مملكتكم المهم نطلب من المغاربة عدم الاستهتار بكرونا
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31 - ملاحظ الأحد 23 غشت 2020 - 21:47
في الحلقة الاخيرة ستندلع حرب بين المغرب و الجزاىر لما ينفد صبر المغرب
الجيش المغربي سوف يلقن نظيره الجزاىري درس في التاريخ و التربية الوطنية، بعد دلك ستتحرر الجزاىر من جبهة التحرير المزورة التي اسسها بوخروبة
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32 - قارىء الأحد 23 غشت 2020 - 21:48
ورد في العنوان في آخر كلمتين ".. تهوين بكورونا" .. مالمعنى ؟ .. لانقول تهوين ب.. ، بل نقول تهوين من ، هون من الأمر . كثرت أخطاؤكم اللغوية .
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33 - حمى التطاحن الفارغ الأحد 23 غشت 2020 - 21:52
أراجوز بيد العسكر يحرك كما يحلو للجنرالات تحريكه حفاظا على كرسيه ما صدق انه أصبح رئيسا.. أين الأولويات لتمكين الفرد الجزائري العيش حياة كريمة.. حبدا لو كان الإستعراض تطويرا للقاح ما يقي دول الجوار شر الفيروس القاتل والإنسانية جمعاء.. لقد تاه الإنسان المسلم واستضعف وصار كغثاء السيل
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34 - جزائري حقيقي الأحد 23 غشت 2020 - 21:53
خائف من التطبيع مع الصهاينة على الأبواب
الي خانك مرة يخونك مرات
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35 - ايمداحن الحسن الأحد 23 غشت 2020 - 21:56
العرب وما أدراك ماالعرب!!! والله في هذه الظروف فإسرائيل أهون من هذا العدوان من طرف دولة مسلمة وعربية....قمة الكراهية،فقط لمذا لم تقم الجزائر بالتنديد بالتطبيع بين الامارات وإسرائيل؟لأنها منافقة وتخاف على مصالحها.لكن عندما فتحت بعض الدول الافريقية سفارتها بالصحراء المغربية،نددت واستدعت سفراء الدول المعنية وقدمت لها احتجاجا على سلوكها.فما الأفضل للمغرب الجزائر أم إسرائيل.؟
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36 - عبدالله الأحد 23 غشت 2020 - 21:56
عضلات العسكر لم تعد تنفع فليبيا فيها فقط ستة ملايين نسمة و احتارت معها دول كثيرة
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37 - المذغري الأحد 23 غشت 2020 - 21:57
العاهة الاءقليمية لاشغل لها سوى المناورات والاستعرضات العسكرية الفارغة،وما دامت الجزاءر ترفع شعار انها مع فلسطين ظالمة او مظلومة لماذا تتدخل وتدعم حماس والمقاومة التي تتعرض لغارات اسراءيلية متكررة،ولماذا لم تهاجم دول الخليج والمغرب ومصر والاردن وتصفها بالعميلة،في الوقت التي يصف تبون فرنسا بالدولة الصديقة بالرغم من قتلها لمليون ونصف جزاءري،وقيامها بتجاريب نووية على الارض والشعب الجزاءري.
بعبارة اخرى انها دولة الشعارات الفارغة.
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38 - Mockingjay الأحد 23 غشت 2020 - 22:00
فكرني العرض الجزائري بذالك الشخص الذي يبدأ بحركات الكراطي و الكونغو و يقفز يمينا و يسارا أمام خصمه يوهمه بأنه قوي و يستعرض عظلاته وخصمه يتفرج و عندما ينتهي يضربه خصمه ضربة واحد بيده اليسرى و اليمنى في جيبه و يرديه أرضا بدون حركة ههههه
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