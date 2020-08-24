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65 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
الاثنين 24 غشت 2020 - 10:35
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 4744 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا ذكر، أيضا، أنه تم تسجيل 65 حالة وفاة جديدة بكورونا.
وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 16448 حالة، فيما ارتفع إجمالي المصابين إلى 961493 شخصا.
وتعافى 2456 شخصا من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصلية المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 773095 شخصا.