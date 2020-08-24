عامان وراء القضبان للصحافي زغليش في الجزائر

هسبريس - أ.ف.ب

أصدرت محكمة في قسنطينة في شمال شرق الجزائر، الاثنين، حكمها بالحبس عامين مع النفاذ على عبد الكريم زغليش، الصحافي والناشط من أجل الديمقراطية، لإدانته بتهمة "المساس بالمصلحة الوطنية وإهانة رئيس الجمهورية"، حسب ما أفاد أحد محاميه وكالة فرانس برس.

وأوضح المحامي جمال عيسوان أنه حكم على زغليش، الموقوف منذ يونيو المنصرم، "بالحبس عامين مع النفاذ ودفع غرامة قدرها مائة ألف دينار"، مضيفا: "الملف فارغ وسنستأنف الحكم"؛ وذلك بعدما كان النائب العام طلب إنزال عقوبة السجن ثلاث سنوات بحق زغليش.