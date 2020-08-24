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كُتّاب وآراء
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عامان وراء القضبان للصحافي زغليش في الجزائر
الاثنين 24 غشت 2020 - 13:45
أصدرت محكمة في قسنطينة في شمال شرق الجزائر، الاثنين، حكمها بالحبس عامين مع النفاذ على عبد الكريم زغليش، الصحافي والناشط من أجل الديمقراطية، لإدانته بتهمة "المساس بالمصلحة الوطنية وإهانة رئيس الجمهورية"، حسب ما أفاد أحد محاميه وكالة فرانس برس.
وأوضح المحامي جمال عيسوان أنه حكم على زغليش، الموقوف منذ يونيو المنصرم، "بالحبس عامين مع النفاذ ودفع غرامة قدرها مائة ألف دينار"، مضيفا: "الملف فارغ وسنستأنف الحكم"؛ وذلك بعدما كان النائب العام طلب إنزال عقوبة السجن ثلاث سنوات بحق زغليش.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - yaaaaaaaaadris الاثنين 24 غشت 2020 - 13:59
كلنا في الهوا سوا ، فرنسا اللعينة بعد خروجها الشكلي من الجزائر و المغرب تركت مركزا حدوديا أسمته " جوج بغال" هل هي مصادفة أم واقع مرير
2 - jamal الاثنين 24 غشت 2020 - 14:07
و في المغرب 20 سنة لصحفي توفيق بوعشرين لك الله يا وطن
3 - حمدان الاثنين 24 غشت 2020 - 14:15
انظمة الاستبداد لا فرق بينها. الاقلام الحرة وغير المروضة دائما تكون مصدر ازعاج بالنسبة للسلطة السياسية. الحرية لكل معتقلي الرأي والخزي للاقلام المأجورة.
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