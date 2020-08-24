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كُتّاب وآراء
133 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 361 ألف حالة؛ بعد تسجيل 2245 حالة إصابة جديدة.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 20 ألفا و 776 حالة، وذلك بعد تسجيل 133 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
ولفتت المسؤولة الانتباه إلى أن 3848 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 311 ألفا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".