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كُتّاب وآراء
مجلس الدفاع الفرنسي يقيّم تطوّر جائحة "كوفيد-19"
يترأس الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، مجلسا للدفاع من أجل تقييم تطور وباء فيروس كورونا المستجد، في سياق التسارع غير المسبوق لحالات الإصابة بعدوى فيروس "كوفيد-19" في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.
كما سيخصص المجلس لبحث مختلف البروتوكولات الصحية المطبقة في المقاولات ووسائل النقل، والتظاهرات الرياضية أو الثقافية، وكذا في المدارس قبل أيام قليلة من بدء الموسم الدراسي.
وسيتم تدارس هذه الإجراءات في إطار مجلس للوزراء من المقرر عقده الأربعاء، قبل أن تشرحها السلطة التنفيذية وتفصل فيها.
وقد أضحى تفشي الفيروس، مرة أخرى، يزداد بشكل نوعي منذ منتصف يوليوز في فرنسا، مع رصد أزيد من 4500 حالة يومية جديدة في الأيام الأخيرة، بزيادة قدرها 43 بالمائة مقارنة مع الأسبوع الفارط، وقد دفع هذا الوضع الحكومة إلى تأجيل تقديم خطة الانتعاش لما بعد مرحلة وباء كورونا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
مع الدخول المدرسي في فرنسا و الرجوع من أماكن الاستجمام ، سيصل عدد الإصابات ال اكثر من 10 آلاف يوميا أو اكثر
و مجلسنا تائه دائخ يرمي بكل المسؤولية للشعب
محلسنا يقرر قرارات صادمة للشعب يقرر الحجر الصحي و يقطع التدريس حين كان عدد الحالات 60بالمغرب ثم يقرر رفع الحجر و الدخول المدرس و نحن نسجل 1600حالة يومية و معدل 30وفيات
اتقوا الله في الوطن و ارحموا هذا الشعب