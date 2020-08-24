24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2006:5213:3517:0920:0821:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الانقلاب في مالي يختبر الانخراط العسكري الفرنسي بالساحل الإفريقي (5.00)

  2. انتشار الجيش ببني ملال (5.00)

  3. جزيرة صقلية تستغل الأزمة الصحية لطرد المهاجرين (5.00)

  4. مستجدات علاج كورونا (5.00)

  5. "المافيا" تختطف أحد أقارب شعو وتطالب بفدية 20 مليون يورو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | مجلس الدفاع الفرنسي يقيّم تطوّر جائحة "كوفيد-19"‎

مجلس الدفاع الفرنسي يقيّم تطوّر جائحة "كوفيد-19"‎

مجلس الدفاع الفرنسي يقيّم تطوّر جائحة "كوفيد-19"‎
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 24 غشت 2020 - 15:38

يترأس الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، مجلسا للدفاع من أجل تقييم تطور وباء فيروس كورونا المستجد، في سياق التسارع غير المسبوق لحالات الإصابة بعدوى فيروس "كوفيد-19" في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

كما سيخصص المجلس لبحث مختلف البروتوكولات الصحية المطبقة في المقاولات ووسائل النقل، والتظاهرات الرياضية أو الثقافية، وكذا في المدارس قبل أيام قليلة من بدء الموسم الدراسي.

وسيتم تدارس هذه الإجراءات في إطار مجلس للوزراء من المقرر عقده الأربعاء، قبل أن تشرحها السلطة التنفيذية وتفصل فيها.

وقد أضحى تفشي الفيروس، مرة أخرى، يزداد بشكل نوعي منذ منتصف يوليوز في فرنسا، مع رصد أزيد من 4500 حالة يومية جديدة في الأيام الأخيرة، بزيادة قدرها 43 بالمائة مقارنة مع الأسبوع الفارط، وقد دفع هذا الوضع الحكومة إلى تأجيل تقديم خطة الانتعاش لما بعد مرحلة وباء كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - اخبار سيئة الاثنين 24 غشت 2020 - 15:45
Avec la rentrée scolaire, il y aura même plus de 10000 cas par jour en France

مع الدخول المدرسي في فرنسا و الرجوع من أماكن الاستجمام ، سيصل عدد الإصابات ال اكثر من 10 آلاف يوميا أو اكثر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - وكواك الحق الاثنين 24 غشت 2020 - 16:05
مجلسهم يعرف متى يجتمع و ماذا يقرر و متى يقرر..
و مجلسنا تائه دائخ يرمي بكل المسؤولية للشعب
محلسنا يقرر قرارات صادمة للشعب يقرر الحجر الصحي و يقطع التدريس حين كان عدد الحالات 60بالمغرب ثم يقرر رفع الحجر و الدخول المدرس و نحن نسجل 1600حالة يومية و معدل 30وفيات
اتقوا الله في الوطن و ارحموا هذا الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.