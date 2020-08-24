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كُتّاب وآراء
إطلاق نداء عاجلً لمساعدة 50 ألف متضرر في لبنان
أطلقت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا كارميلا جودو نداءً عاجلاً لمساعدة 50 ألف شخص متضرر في لبنان.
وطلبت جودو ، خلال لقائها مع الرئيس اللبناني ميشال عون في بيروت، تقديم مساعدات مالية توازي من 3 إلى 10 ملايين دولار، حسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية .
وتحدثت جودو "عما حققته المنظمة في مجال نقل السوريين إلى دول أخرى"، مشيرةً إلى أنه تم توطين 120 ألف سوري في دول ثالثة،وأضافت :" سوف يستمر الجهد لمساعدة الذين تقدموا بطلبات للانتقال إلى دولة ثالثة والذين يبلغ عددهم نحو 3 آلاف شخص".
كما دعا الرئيس عون إلى "المساعدة في إعادة النازحين السوريين إلى المناطق السورية التي باتت آمنة"، عارضاً للتداعيات التي يتحملها لبنان جرّاء النزوح السوري منذ بداية الحرب في عام 2011 وحتى الآن.
ورأى أيضا أن "هذه العودة تزيل عبئاً كبيراً يعاني منه لبنان الذي يرزح أيضاً تحت سلسلة أزمات منها الأزمة الاقتصادية ووباء كورونا، إضافة إلى ما خلّفه الانفجار في مرفأ بيروت من خسائر بشرية ومادية جسيمة".
ولفت عون الانتباه، من جهة أخرى، إلى وجود أكثر من مليون و500 ألف نازح سوري ونحو 500 ألف لاجئ فلسطيني، وأن انفجار مرفأ بيروت أسفر عن تشريد 300 ألف شخص من منازلهم وممتلكاتهم التي تضررت في الأحياء المجاورة للميناء.