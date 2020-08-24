24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2006:5213:3517:0920:0821:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. انتشار الجيش ببني ملال (5.00)

  2. جزيرة صقلية تستغل الأزمة الصحية لطرد المهاجرين (5.00)

  3. مستجدات علاج كورونا (5.00)

  4. "المافيا" تختطف أحد أقارب شعو وتطالب بفدية 20 مليون يورو (5.00)

  5. أحمد بادوج .. فنان أمازيغي انتصر على داء السل وغلبه "كورونا" (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | منع الرئيس الموريتاني السابق من مغادرة نواكشوط

منع الرئيس الموريتاني السابق من مغادرة نواكشوط

منع الرئيس الموريتاني السابق من مغادرة نواكشوط
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 24 غشت 2020 - 17:25

أطلق سراح الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الذي يشتبه بأنه اختلس وأساء الحكم، ليل الأحد الإثنين، بدون توجيه أي تهمة له، ولكنه منع من مغادرة نواكشوط بعد أسبوع من استجواب الشرطة له، وفق ما أعلن محاميه.

وتم الإفراج عن الرئيس السابق الذي حكم من 2008 إلى 2019، قرابة الساعة 1,30 صباحا (بالتوقيتين المحلي والعالمي)، وفق ما قال لوكالة فرانس برس المحامي تقي الله عايدة الذي كان برفقته.

وأضاف "لم توجه إليه أي تهمة، لكن جواز سفره الذي أخذ منه أثناء توقيفه لم يعد إليه".

وأوضح المحامي بالقول: "إنه ممنوع من مغادرة نواكشوط" مشيرا إلى أنه "لا شرط آخر غير ذلك المرتبط بتقييد الحركة".

وتوجه ولد عبد العزيز في 17 غشت إلى مقر المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذا لاستدعاء من الشرطة، حيث تم استجوابه إلى أن تمت تخليته بعد أسبوع.

وتعين على الرئيس الموريتاني السابق الرد على "شكوك قوية" تتعلق بـ"سوء الحكم واختلاس أموال عامة"، وفق ما أعلن مصدر أمني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - هاااني الاثنين 24 غشت 2020 - 17:31
يا لها من ديموقراطية مزيفة. يريدون إعطاء الإنطباع بأن العدل يطال أيا كان. اعطني "الديموقراطية" المغربية، هي أفضل بكثير من هذا الإخراج البذيء. سبقتكم إليها دول أخرى كإسرائيل فقط لإخضاع الجميع (العرب!) و الإيحاء بأن العدل يطال الجميع. "أنتم شر مكانا"، إبليس اللعين خسر كل أوراقه معكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
2 - sam الاثنين 24 غشت 2020 - 17:31
زعماء دول العربية دائما ما تختتم ولايتهم بالسجن او الفرار بخيرات ما نهبوه لانهم يمجدون الا حد العبودية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - أحمد ناصرالدين الاثنين 24 غشت 2020 - 17:37
ماهي الا تصفية حسابات بين رئيس الحالي وسابق كلهم سواسيه وهذا دليل كافي على عدم تقدم البلد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - hamid الاثنين 24 غشت 2020 - 17:43
لتعادي بلادنا معمرو ميطفرو .
بداية من القدافي .لبوتفليقة . ....و زيد
ان شاء الله يوقعلو ما وقع للاولين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.