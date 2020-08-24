فاتح نونبر موعد استفتاء مشروع الدستور‎ بالجزائر

هسبريس - متابعة

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان الاثنين، أن موعد إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعلن الرئيس عبد المجيد تبون تعديله، سيكون الأول من نونبر المقبل.

وجاء في بيان بثه التلفزيون الحكومي: "في ضوء مشاورات السيد رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرر تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020 القادم موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور".