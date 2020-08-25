120 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4696 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أنه تم تسجيل 120 حالة وفاة جديدة بكورونا.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 16568 حالة، فيما ارتفع إجمالي المصابين إلى 966189 شخصا.

وتعافى أكثر من ستة آلاف شخص من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصلية المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 779747 شخصا.