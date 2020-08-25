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الرئيسية | خارج الحدود | 125 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

125 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

125 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 14:50

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 363 ألف حالة، بعد تسجيل 2213 إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 20 ألفا و 901 حالة، بعد تسجيل 125 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت المسؤولة نفسها الانتباه إلى أن 3839 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 313 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

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1 - مواطن الثلاثاء 25 غشت 2020 - 14:58
بما ان عدد سكان ايران يساوي تقريبا 3مرات سكان المغرب فنحن لسنا ببعيدين عن عدد الوفيات المسجلة في ايران الله يلطف
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